Близнецы и Телец: Как совместить несовместимые знаки зодиака в любовных отношениях

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Близнецы и Телец: Как совместить несовместимые знаки зодиака в любовных отношениях

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«Талантище!»: Дочь Пугачёвой и Галкина восторгла поклонников актёрским талантом

Пт 9 июля 2021, 13:58:14

Лиза прочла стихотворение Арсения Тарковского.

Максим Галкин постоянно делится достижениями своих детей в Инстаграм. Он показывает поклонникам, как быстро растут и развиваются Лиза и Гарри. На этот раз комик снял видео, на котором его дочь мастерски читает стихотворение Арсения Тарковского «Бабочка».

Фото: Алла Пугачёва, Максим и Лиза Галкины. Источник: Владтайм

 

Девочка с воодушевлением, без единой запинки, прочла непростое произведение, попутно жестикулируя руками. Галкина с экспрессией подтанцовывала, особое внимание акцентировала на окончании стиха:

Отец семейства похвалил наследницу за старания:

«Класс! Умница. Дай поцелую», — сказал за кадром Галкин.

Поклонники восторгались умениями ребёнка, назвав ее «талантищем». Дочь Пугачёвой и Галкина также поддержали и звёзды шоу-бизнеса: Иосиф Пригожин, Нонна Гришаева, Мария Зайцева.

Фото: Лиза Галкина показала актёрское мастерство во время чтения стиха. Источник: Владтайм

 

Но чтение стихотворений — не единственное умение Галкиной. Она также способна читать рэп, танцевать танго и разбирается в биологии. Также вместе с Гарри девочка изучает иностранные языки, особое внимание уделяет французскому.

Напомним, что Алла Борисовна Пугачёва и её муж Максим Галкин стали родителями в 2013-м году. В силу возраста, Примадонна не смогла бы выносить близнецов, поэтому воспользовалась услугами суррогатной матери. Яйцеклетку певица заморозила ещё во время брака с Филиппом Киркоровым, в возрасте 46 лет. На момент рождения малышей у Пугачёвой уже были внуки, которых родила Кристина Орбакайте — Дени Байсаров, Никита Пресняков, Клавдия Земцова. Дети Пугачёвой и Галкина младше всего на год детей Киркорова — Аллы-Виктории и Мартина. В 2021 Максиму Галкину исполнилось 45 лет, в то время как его супруге — 72 года.


Ангелина Каминская

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