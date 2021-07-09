Кристина Орбакайте 2021: последние новости, юбилей, съёмки, концерты

У старшей дочери Пугачёвой на 2021 год запланировано лишь 5 концертов. Юбилейный состоится этой осенью.

Кристина Эдмундовна Орбакайте — российская исполнительница, актриса и творческая активистка. Рождена в браке народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и циркового артиста Миколаса Эдмундаса Орбакаса. Падчерица пародиста Максима Александровича Галкина. Десятилетие возглавляла вершины хит-парадов, но последний хит из её уст прозвучал три года назад.

Фото: Кристина Эдмундовна Орбакайте. Источник: Владтайм

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Кристина Орбакайте 2021

Фото: Кристина Орбакайте и Михаил Земцов. Источник: Владтайм

Период эпидемии выдался непростым испытанием для творчества певицы. В 2021 Орбакайте выпустила альбом «Свобода», куда вошли 11 композиций, в том числе и старый хит «Пьяная вишня». Между выступлениями и записями песен вынуждена переносить частые длительные перелёты в США и обратно, где живёт её дочь и муж — Клавдия Земцова и Михаил Земцов. Предпоследний (юбилейный) концерт будет проведён в Кремлевском дворце 15 октября.

День рождения (юбилей) Кристины Орбакайте

Фото: Никита Пресняков и Дени Байсаров с мамой — Кристиной Орбакайте. Источник: Владтайм

25 мая отпраздновала 50 лет с размахом, куда пригласила родных и друзей. Сын Никита Пресняков порадовал артистку песней группы Queen с символичным названием «Mama». Семья Орбакайте — Дени Байсаров и младшая дочь тоже были замечены на вечеринке. Именинницу завалили букетами цветов, запах которых, по её словам, стоял еще неделю в доме.

Среди гостей торжества также присутствовала Примадонна с родственниками, Филипп Киркоров с детьми. Последний отметил, что Кристина удалась в родительницу — не стареет, напротив, хорошеет с каждым годом. К поздравлениям присоединилась певица Валерия с возлюбленным, Александр Ревва, Буйнов и дру и другие сливки эстрады. Орбакайте хоть уже и отпраздновала день рождения, полноценный праздник планирует и с фанатами в Кремле этой осенью.

Пьяная Кристина Орбакайте

Прошлый Новый год артистка встретила с размахом. Она выложила в Сеть видео, на котором, как посчитали поклонники, уже была навеселе. Открыв бутылку игристого вина на камеру, демонстративно разбрызгала фонтан из напитка вокруг себя. Небрежное поведение с элитным алкоголем, который стоит немалых денег, осудили фанаты. Также они написали, что не ожидали увидеть свою любимицу в нетрезвом виде.

Кристина Орбакайте сегодня

Фото: Кристина Эдмундовна Орбакайте. Источник: Владтайм

Звезда шоу-бизнеса живёт привычной для себя жизнью: снимает клипы, участвует в создании новой части «Любовь-Морковь» и периодически навещает родню в посёлке Грязь. На свежем фото актриса позирует с персиком на тарелке, указав автора портрета — собственного отчима Галкина.

Месяц назад обществу представлен документальный фильм «Кристина Орбакайте. Главная роль». Фанаты тепло оценили видеоработу, сравнив её с матерью — Аллой Пугачёвой.

Фото: Кристина Орбакайте с родственниками. Источник: Владтайм

Помимо карьеры, не забывает и о семье, особое внимание уделяя развитию и обучению Клавы Земцовой. Также в Инстаграме Орбакайте появился снимок, на котором её дочь проходит процедуры у косметолога. Артистка желает, чтобы она с ранних лет ухаживала за своей красотой.

«Сегодня вечером» Кристина Орбакайте

После юбилея дочь Примадонны принимала поздравления на шоу «Сегодня вечером». Близкие люди делились теплыми воспоминаниями из её детства, рассказывали смешные истории. Больше всего зрителей впечатлили отношения вокалистки с отцом. Они отметили, что женщине повезло с генами, а также подчеркнули отсутствие звёздности. В программе показали старые кадры, а также послушали любимые композиции в исполнении юбилярши.

Кристина Орбакайте — фильмы

Фото: Орбакайте показала начало съёмок фильма «Любовь-морковь» и новый альбом. Источник: Владтайм

Первая съёмка состоялась ещё в детстве в «Рецитале». На протяжении всей карьеры Орбакайте была задействована в 37 картинах. В сериале «Русский проект» сыграла свою маму в молодости. Но наибольшую славу ей принесла работа «Любовь-Морковь» в паре с Гошей Куценко. Видео настолько понравилось телезрителям, что в этом году актриса сыграет уже в четвёртой части.

Рост Кристины Орбакайте

Фото: Кристина Орбакайте с Михаилом Земцовым. Источник: Владтайм

173 см — такой параметр у экс-избранницы Владимира Преснякова.

Отец Кристины Орбакайте

Хоть в браке с Пугачёвой Миколас Орбакас прожил всего несколько лет, он не забыл о существовании своей дочери. Родные постоянно общаются посредством мобильной связи и интернета, присутствуют на важных событиях друг у друга. Орбакайте поддерживает 75-летнего отца не только морально, но и материально. Ведь пенсии в размере 20 тысяч рублей не хватает мужчине для проживания в Литве, откуда он родом. Кристине удалось примирить родителей после развода, сделав их отношения по-настоящему дружескими. Цирковой артист гордится наследницей, её достижениями и тепло общается с внуками.

Фото: Кристина Орбакайте с отцом и матерью. Источник: Владтайм

Кристина Орбакайте — состоявшаяся женщина в самом расцвете сил. После неудачных браков она обрела настоящую любовь, реализовалась как актриса и вокалистка, не опорочив при этом знаменитое имя матери. Дочь Пугачёвой сумела выстоять перед соблазном шоу-бизнеса, не погрязнув в скандалах и интригах, как её коллеги.

Ангелина Каминская