Максим Галкин 2021: Последние новости, отношения с Пугачёвой, карьера и дети

Артист стал известнейшей звёздой шоу-бизнеса после брака с Примадонной.

Максим Галкин отличается трудолюбием и упорством Фото: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин — популярный артист, телеведущий и стендап-комик. Родился и вырос в Наро-Фоминском районе Московской области. Проявлял творческие способности с детства. Участвовал в творческих вечерах, играл в театре и блестяще изображал одноклассников и учителей. Дебютировал на сцене в 1994-м, выступив в спектакле Студенческого театра МГУ «Фонтаны любви к ближнему».

Галкин дебютировал на сцене в качестве пародиста Фотоколлаж: obozrevatel.com/starandstar.ru

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Личная жизнь Галкина 2021

Дом — полная чаша. Так описывается семейная жизнь Максима в 2021 году. Заполучил всё, что нужно для счастья — любимую жену, замечательных детей и шикарный дом. Галкин не перестаёт подтверждать звание идеального отца и мужа, постоянно радуя домочадцев.

Максим Галкин с женой и сыном Гарри Фотоколлаж: Instagram @maxgalkinru

Сразу несколько знаменательных событий произошло в жизни юмориста в 2021-м. День рождения Аллы чета встречала без размаха. Галкин опубликовал кадры, где Лиза и Гарри поздравляют маму букетами цветов, стихами и подделками. Примадонна задула свечи и загадала мир во всем мире. Муж опубликовал пост в соцсети c поздравлениями Аллы.

Алла и Максим познакомились в 2001 году Фотоколлаж: ria.ru/kp.ru

Максиму в 2021-м исполнилось 45. Юбилей Галкина отмечали громко. Приглашены гости из звёздной знати, а также огромная семья. Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым делились кадрами с вечеринки в известном московском ресторане. Мероприятие также посетили внуки Примадонны - Дени Байсаров, Никита Пресяников и Клавдия Земцова. Пугачёва и Галкин без стеснения целовались и танцевали на камеру. Даже после 20 лет брака они сохранили любовь.

Карьера и рекламные контракты

Творчество Галкина в 2021-м развивается, как никогда. Артист подписал контракт с глобальной торговой площадкой Aliexpress. Деньги в семью Максим приносит сказочные. Годовой доход пародиста $4,8 млн.

Галкин стал амбассадором Aliexpress Фото: YouTube

Шоу Галкина «Музыкалити» на YouTube за короткий срок смогло собрать аудиторию в 8 млн человек. Два поколения музыкантов собираются вместе, чтобы оценить современную музыку и составить рейтинг.

Галкин с завидной скоростью осваивает платформу видеохостинга и создаёт несколько каналов. Публикует видео семейной жизни на одном, а на другом размещает пародии на насущные темы россиян.

Максим без труда обосновался на видеохостинге Фото: YouTube

Место, где Максим нашёл отдушину — Instagram. За аккаунтом мужа Пугачёвой следует более 9 млн зрителей. Он не занимается рекламой в блоге, как другие знаменитости. Предпочитает делиться личными фото, памятными встречами и ведёт страницу «для себя».

Концертная деятельность Галкина в 2021 году не закончилась. Он собирается с юмористической программой в Воронеж, Москву, Омск и Волгоград. Стоимость билетов от 1200 рублей в регионах.

Максим Галкин на телевидении 2021

Шоумен не теряет популярности и на больших экранах. Известность пришла к Максиму после программы «Кто хочет стать миллионером». Сейчас он имеет несколько крупных проектов . Самые востребованные из них «Сегодня вечером» и «Лучше всех!».

Максим Галкин ведущий шоу «Сегодня вечером» Фото: YouTube

Каждую субботу Максим приглашает звёзд различного масштаба на программу «Сегодня вечером». Доброжелательная атмосфера позволяет увидеть знаменитостей с другой стороны. Собравшиеся обсуждают определённые темы, а всё это сопровождается рассказами личных историй и фото/видео рядом.

Галкин забавно общается с детьми в шоу «Лучше всех!» Фото: YouTube

Галкин приглашает на шоу «Лучше всех!» талантливых ребят со всей страны. Они демонстрируют ведущему знания и умения, а кадры выпусков разлетаются по сети. Максим отличается позитивом и жизнелюбием, поэтому легко ладит с малышами.

Последние новости

В новом выпуске «Музыкалити» от 1 июля Галкин высказал недовольство современными музыкантами. Эмоционально заявил:

«Мы открываем TikTok, а там какой-нибудь 11-летний парень или девчонка жгут под песню OG Buda, а в ней просто статья на статье! Здесь по ё тся о таких вещах, как наркотики и разврат в сексе. Кто-то за это ответит?»

Пародист очень переживает за будущее сына и дочки. После скандала в проекте «Голос. Дети», когда дочь Алсу незаслуженно объявили победительницей, Галкин сказал, что Лиза и Гарри никогда не будут задействованы в подобных шоу.

Галкин проводит всё свободное время с детьми Фото: Instagram @maxgalkinru

Сегодня Галкин начал позиционировать себя как фотограф. Падчерица юмориста Кристина Орбакайте опубликовала фото, которое сделал Максим.

«Портрет с персиком. Автор — Максим Галкин», — озаглавила снимок певица.

Артист редко лезет в разборки между представителями шоу-бизнеса. Выбирает тихую размеренную жизнь в кругу семьи. Максим опубликовал трогательное фото с детьми — так выглядят последние новости о Галкине в 2021-м.

Ольга Добротворская