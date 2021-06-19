Басков и замужняя Гришаева устроили откровенные танцы на юбилее Галкина

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Нонна Гришаева и Николай Басков Фотоколлаж: Владтайм

18 июня Галкину исполнилось 45 лет. Юбилей отмечали «на широкую ногу». Среди приглашенных гостей больше всех отметились Нонна Гришаева и Николай Басков. Звёзды без стеснения «зажимались» на глазах публики.

Кто-то из гостей запечатлел интимный момент на видео и опубликовал в сеть. Ролик был опубликован в Telegram-канале «Только никому». На кадрах видно, как Басков, в прямом смысле этого слова, лезет под юбку Нонне Гришаевой. 49-летняя артистка состоит в официальном браке с актёром Александром Нестеровым с 2006 года. После данного ролика поклонники гадают, всё ли в порядке в их семейной жизни.

Страстные танцы Гришаевой и Баскова Фото: Telegram-канал «Только никому»

Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни не видят ничего похабного в танцах знаменитостей. Другие же не могут осознать, как замужняя женщина может позволить себе откровенное поведение на вечеринке. Поклонники уверены, что виной всему может быть алкоголь, который присутствует почти на каждой вечеринке селебрити. На кадрах с празднования юбилея можно разглядеть бутылки спиртного.

[media=https://youtube.com/shorts/QL4XZIoqY38?feature=share]

Среди гостей на вечеринку также прибыли Кристина Орбакайте, Олег Меньшиков, Геннадий Хазанов, Дени Байсаров и Никита Пресняков. Для Аллы Пугачёвой увидеть внуков и собрать всю семью воедино — огромное счастье.

*Минздрав предупреждает: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью»

Ольга Добротворская