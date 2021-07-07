Как живут дети Пугачёвой и Галкина: Биография, фото 7-летних Лизы и Гарри

Малыши появились на свет с помощью суррогатного материнства.

Алла Пугачёва, Максим, Лиза и Гарри Галкины Фотоколлаж: Владтайм

Лиза и Гарри — одни из самых известных детей шоу-бизнеса. Пугачёва и Галкин смогли воспитать не разбалованных, творческих и счастливых малышей.

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Биография

Лиза и Гарри Галкины родились 18 сентября 2013 года в московской клинике «Мать и дитя». Примадонна заморозила яйцеклетки задолго до рождения, когда уже состояла в отношениях с шоуменом.

Сын родился раньше дочки на 2 минуты с весом 2940 г. Елизавета оказалась немного меньше — 2,4 кг. Для двойняшек данные показатели являются практически идеальными.

Главврач больницы Юлия Кутакова:

«Алла Борисовна лично присутствовала на родах и активно участвовала в кормлении. Роды принимал профессор Марк Курцер. Он же вёл беременность сурмамы»

Лиза и Гарри в младенчестве и сейчас Фотоколлаж: Владтайм

Первое в жизни интервью дети дали в возрасте двух месяцев. Галкин и Пугачёва пригласили журналистов в замок в деревне Грязь. Новоиспечённые родители светились от счастья. С их появлением характер певицы и юмориста изменился.

Максим поделился, что строгость и требовательность сменились на умиление и доброту. Комик просто не может злиться. Исполнительница же буквально расцвела и захотела жить с новой силой. Занялась собой, похудела, бросила курить.

Имя Гарри Пугачёва выбрала из-за фильма «Гарри Потер». Будущий муж при знакомстве ассоциировался у Аллы с персонажем. Девочку назвали так из-за красивого сочетания фамилии и отчества.

Лиза и Гарри с родителями в двухлетнем возрасте Фотоколлаж: Владтайм

Крестили их дома — двухмесячных младенцев не хотели тревожить поездками. Крёстными стали композитор Игорь Николаев и дизайнер Мила Ставицкая. Таинство крещения также посетила старшая дочь вокалистки Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым .

Увлечения и воспитание

Ребята с младенчества изучают английский и французский языки. Носитель и преподаватель приходит домой к семейству раз в неделю. Дети спокойно поют на иностранном языке.

Отец семейства взял за правило публиковать в социальных сетях успехи детей. На праздники они готовят целые выступления, выучивая стихи и песни. Лиза больше напоминает Аллу, а Гарри — вылитый Максим, заявляет друг семьи Александр Буйнов.

Видео, которыми делится Галкин, указывают на то, что дочь — прирождённая артистка. Мечтательная, воздушная и сообразительная. Больше любит играть, может повторить что-то смешное на камеру. Мальчик же более спокоен и внимателен.

Максим Галкин опубликовал фото деловых Лизы и Гарри Фото: Instagram @maxgalkinru

Сестра увлекается пением и музыкой, любит модную одежду, импровизировать и танцевать. Брат склеивает модели кораблей и самолётов, предпочитает конструктор и «мальчишеские игры».

Пугачёва придерживается правила: «А когда ещё баловать, если не в детстве? Потом во взрослой жизни сладко не будет». Несмотря на достаток, брат с сестрой растут крайне воспитанными и мудрыми.

Галкин очень любит своих детей Фото: Instagram @maxgalkinru

Дети Пугачёвой и Галкина тесно общаются с чадами других знаменитостей. Среди них отпрыски Игоря Николаева, Александра Реввы, Лободы и Лорак, а также - дети Киркорова . Отлично ладят с Клавдией Земцовой — у них небольшая разница в возрасте. Чада Примадонны приходятся ей тётей и дядей. Галкин написал в своём Instagram:

«Каждый раз, когда приезжает Клава, у Лизы и Гарри праздник!»

Семейство Пугачёвой в почти полном составе Фото: Instagram @maxgalkinru

Племенники звёздных отпрысков Никита Пресняков и Дени Байсаров также не упускают возможности посвятить им время. Семейный ужин всегда заканчивается совместными играми и детскими развлечениями.

Родители тщательно следят за питанием. Конфеты и сладкое для них — непозволительная роскошь. Запрет тяжело переживается юной артисткой Лизой. Ребята питаются обычной едой. Овсяная каша с докторской колбасой на завтрак однажды ошарашила публику.

Галкин с детьми купается в бассейне Фото: Instagram @maxgalkinru

Обучаться непосед отправили в Первую Московскую гимназию. Родители платят 1,6 млн рублей. Учебное заведение собрало в себе квалифицированных учителей России.

Кто родил детей Пугачёвой и Галкину

Личность сурмамы будоражит умы поклонников почти 8 лет. Галкин в интервью Ирине Шихман признавался, что не знает, кто родил ему детей. Встречи с женщиной были запрещены. Артист не питает предрассудков по поводу этого и благодарен медицине за дар.

Журналистов не устроила правда Галкина и они настроились сами разузнать истину. «Под раздачу» попали многие — от Кристины Орбакайте до обычных подписчиц «поразительно похожих». Так, акулы пера недавно вычислили мать детей Киркорова. Наиболее распространённой версией считается, что Лизу и Гарри явила на свет Елена Ширина.

Журналисты подозревали, что Орбакайте родила Лизу и Гарри Фотоколлаж: Владтайм

Недавно женщина открыла тайну изданию «Актуальные новости» — она выносила потомство Галкина и Пугачёвой. Сообщила, что отдавать новорождённых было не трудно — издержки профессии. Знаменитости не опровергают информацию, но и не подтверждают её.

Последние фото Лизы и Гарри

Галкин выставляет фото радостных детей почти ежедневно. Девочка импровизирует на камеру под различные звуки — скрип двери, пианино, стрельба. Пародист непосредственно участвует в их развлечениях.

Юморист выложил фото, где плавает в бассейне с детьми, подкидывает их для ныряния и обучает стоять на доске.

Фото с веселившимся Гарри покорили поклонников. Парень танцевал под хит NILETTO в папиной куртке. В кадре также оказалась поп-королева в модном наряде.

Лиза рассказывала стихотворение Тарковского «Бабочка» наизусть. Делает это с выражением и активной жестикуляцией, что заставляет подписчиков восхищаться ей больше.

Гарри начал осваивать приготовление блюд, сделав для папы летний салат Фотоколлаж: Instagram @maxgalkinru

Пугачёва и Галкин души не чают в детях, проводя с ними всё свободное время. Фото с созданием подделки Лизы и Аллы набрало полтора миллиона просмотров.

Ольга Добротворская