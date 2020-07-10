Павла Прилучного с Мирославой Карпович в Крыму засняли журналисты

Актёры отдыхали вместе с детьми от прошлого брака Павла.

Прилучный, Карпович, Муцениеце

Instagram:agataagata, m1r0slava_karpovich, Pinterest.com

Громкое событие отечественного шоубиза про отношения Павла Прилучного с Мирославой Карпович обрело новый виток. Вчера, 9 июля, звезд «Мажора» и «Папиных дочек» журналисты засняли в Крыму.





Видео: Super.ru





На видеозаписи видно, как пара вместо проводит время, и Мирослава Карпович держит детей Павла и Агаты у себя на руках.

Когда именно артисты приехали на полуостров, не известно. Ведь сутки назад в Instagram бывшей жены Прилучного, Агаты Муцениеце, появился трогательный пост на тему «День семьи».

Instagram: agataagata

Впервые Павел Прилучный прокомментировал слухи об отношениях с Мирославой Карпович 5 июля. Значит, примерно в тот же период он договорился с Муцениеце о том, чтобы свозить детей на море. Не ясно, уточнял ли он, что с ним будет звезда «Папиных дочек». Ведь в компании с новой возлюбленной дети могут почувствовать себя не комфортно.

9 июля в Сеть просочилась интересная история о том, как начинался роман Прилучного и Карпович. Они познакомились на съёмках нового фильма Тимура Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада», где Павел играет главную роль.

«Постоянно видели на площадке Мирославу рядом с Пашей. Она от него ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше, мешалась!», — рассказал анонимный источник изданию 7days, который работал над фильмом.

Мирослава Карпович конкретных заявлений об отношениях с Павлом Прилучным не делает, она всего один раз написала, что шумиха вокруг романа добавила ей популярности и подписчиков в Instagram.

Наверняка она понимает, что Прилучный и Муцениеце более значимые фигуры в мире шоубизнеса, поэтому рассказывать о том, что происходит между ней и Павлом, пока что не намерена. К слову, последнюю активность в соцсетях она проявляла 3 июля, с тех пор «тишина».

Радостная Агата

На неё сейчас выливается волна негатива среди подписчиков Агаты Муцениеце. Павлу Прилучному тоже «достаётся». Его обвиняют в том, что она разрушила чужой брак, а «Мажора» в том, что он жестоко поступил по отношению к своей жене.

Агата Муцениеце сейчас всеми силами старается показать, что она счастлива. Всего два дня назад она публиковала видео, где на котором весело проводит время, и прыгает от радости как ребёнок. Некоторые подписчики отмечают, что после развода она похорошела., а улыбка с лица не сходит. Другие предполагают, что она всё-таки скучает за Павлом Прилучным, ведь пара была вместе 10 лет.

Олег Луганский