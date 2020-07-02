Мирослава Карпович отреагировала на слухи о романе с Павлом Прилучным

После сплетен об отношениях актеров на девушку обрушилась волна негатива.

Павел Прилучный и Мирослава Карпович. Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich, Википедия

В последнее время Мирославу Карпович часто связывают с именем Павла Прилучного. В сети ходит мнение, что актеры скрывают бурный роман. Об этом писало достаточно много изданий. Стоит отметить, что долгое время ни Мирослава, ни Павел никак не комментировали сплетни. Однако сейчас актриса не выдержала отреагировала на слухи о романе с Прилучным.

Мирослава дала понять, что не будет рассказывать, есть ли между ней и Павлом действительно нечто серьезное.

«Я принципиально не рассказываю о том, что происходит в моей личной жизни. Поэтому давайте обойдемся без комментариев», — объяснила актриса.

По словам девушки, мнение о том, что она и Павел вместе, прибавило ей популярности. Об этом она рассказала изданию «Стархит». Раньше Мирославе приходилось прилагать усилия, чтобы повысить аудиторию в своем аккаунте, однако, как только появились слухи о ее возможном романе с актером, подписчики в ее профиле стали появляться сами по себе.

Но оказалось, что сплетни о ее отношениях принесли не только положительное. Так, на актрису обрушилась волна «хейта», появились даже угрозы, о которых ей сообщали близкие люди. Несмотря на это, Карпович не отчаивается и заявляет, что никак не реагирует на негатив.

Кристина Матвеева