Муцениеце похвасталась фигурой после развода с Прилучным

Актриса продемонстрировала в Instagram плоский живот.

Фото: Instagram _agataagata_new_

После развода с Павлом Прилучным 15 июня Агата Муцениеце занялась своим внешним видом и действительно очень похудела. В Instagram stories актриса похвасталась своей новой фигурой. В коротком видео она продемонстрировала плоский, слегка впалый живот.

Девушка призналась, что кроме спортивных нагрузок, несколько дней сидела на «голоде». Некоторые поклонники отмечают, что от Агаты остались только «кожа да кости».

Актриса пишет подписчикам, что с бывшим мужем не общается, но чувства к Павлу у нее остаются, ведь не даром в браке прожили почти 9 лет. Все было бы хорошо у супругов, но Прилучный оказался очень ревнивым, распускал руки, агенту актрисы даже пришлось вызвать полицию, где подтвердили факт избиения. Звезды решили не выносить сор из избы и в очередной раз помирились. И все-таки после частых ссор из-за ревности Павла пара распалась.

Кира Соколова