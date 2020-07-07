Александр Молочников опроверг слухи о романе с Варнавой

От редактора

Александр Молочников опроверг слухи о романе с Варнавой

Актер разрушил мифы о предполагаемом романе, но в сети до сих пор уверены, что он пытается утаить…

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

Мнение

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

 Павел прозрачно намекнул, что даже не знаком со звездой «Папиных дочек».

Муцениеце похвасталась фигурой после развода с Прилучным

Мнение

Муцениеце похвасталась фигурой после развода с Прилучным

Актриса продемонстрировала в Instagram  плоский живот.

Сюжеты:

Инстинкт материнства помог 40% крыс победить кокаиновую зависимость Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович Гигантские скорпионы жили на территории Австралии во время палеозоя Елену Малышеву «засекли» на самолёте в Нью-Йорк Стресс из-за бега способствует лечению язвы желудка «Омолодившаяся» Алла Пугачёва восхитила поклонников Учёные ответили, почему люди боятся щекотки и не могут щекотать себя Ефремова обвинили в избиении и спаивании жен и любовниц Гормон стресса может замедлить старение Ольга Бузова полгода ходила без одного зуба, но решилась на операцию Психологические проблемы подростков – последствие расстройства сна в младенчестве Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
Главная страница | Шоу-Бизнес | Муцениеце похвасталась фигурой после развода с Прилучным

Муцениеце похвасталась фигурой после развода с Прилучным

Сегодня, 11:00

Актриса продемонстрировала в Instagram плоский живот.

актриса

Фото: Instagram _agataagata_new_

После развода с Павлом Прилучным 15 июня Агата Муцениеце занялась своим внешним видом и действительно очень похудела. В Instagram stories актриса похвасталась своей новой фигурой. В коротком видео она продемонстрировала плоский, слегка впалый живот.

Девушка призналась, что кроме спортивных нагрузок, несколько дней сидела на «голоде». Некоторые поклонники отмечают, что от Агаты остались только «кожа да кости».

Актриса пишет подписчикам, что с бывшим мужем не общается, но чувства к Павлу у нее остаются, ведь не даром в браке прожили почти 9 лет. Все было бы хорошо у супругов, но Прилучный оказался очень ревнивым, распускал руки, агенту актрисы даже пришлось вызвать полицию, где подтвердили факт избиения. Звезды решили не выносить сор из избы и в очередной раз помирились. И все-таки после частых ссор из-за ревности Павла пара распалась.


Кира Соколова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Мирослава Карпович отреагировала на слухи о романе с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович отреагировала на слухи о романе с Павлом Прилучным

После сплетен об отношениях актеров на девушку обрушилась волна негатива.

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

 Павел прозрачно намекнул, что даже не знаком со звездой «Папиных дочек».

Накануне развода Гагарина проводит время с другим мужчиной
Накануне развода Гагарина проводит время с другим мужчиной

Поклонники узнали в незнакомце музыканта ChinKong.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости