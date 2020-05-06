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NILETTO – зять мечты или за кого Ургант хотел выдать 19-летнюю дочь

Ср 6 мая 2020, 15:01:08

Тесное общение знаменитостей выглядит неслучайным.

В феврале появилась информация о свадьбе Эрики - приемной дочери Ивана Урганта. Стремительно развивающееся приятельское общение телеведущего и NILETTO наталкивает на ряд умозаключений. Быть может, Ургант хотел выдать 19-летнюю дочь за набирающего популярность артиста? Сразу видно: что Даниил покорил шоумена своей вежливостью и скромностью.

Иван вместе с исполнителем даже записали совместное видеопоздравление на 8 марта. Конечно, Ургант нередко снимает подобные ролики с медийными личностями, но видео в столь романтичном формате и с таким посылом не кажется случайным. Тем более, знаменитости вели себя так, будто адресуют теплые слова поздравления одним и тем же людям. Непонятно одно: зачем это Даниилу? 

Ведь на тот момент сведения о бракосочетании Эрики уже стали достоянием аудитории и вряд ли он пересекался с ней, поскольку девушка с 2018-го живет и учится в Нью-Йорке. Ургант мог специально привлечь внимание наследницы, дабы та обратила внимание на его нового друга. Кто знает, может, Иван и вовсе пробовал свести Эрику с NILETTO.

Певец посетил шоу Урганта в декабре, а клип в честь женского дня появился три месяца спустя. Это свидетельствует о набирающем обороты взаимодействии Ивана и NILETTO. Судя по всему, они находятся в дружеских отношениях из-за того, что Даниил – зять мечты и отвечает всем ожиданиям телеведущего.

Хотя, возможно, что общение Урганта и NILETTO – взаимовыгодное партнерство, что приносит обоим необходимые бонусы. Иван поднимает рейтинг шоу, а Даниил получает возможность засветиться на телевидении.


Виталий Морозов

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