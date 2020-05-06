Алексей Воробьев влюбился... В замужнюю девушку!

На съемках нового клипа разгорелись бурные страсти.

В конце апреля Алексей Воробьев презентовал музыкальный клип. Незадолго до премьеры поклонники певца терялись в догадках: кто же это девушка, что так часто мелькает в его микроблоге? Знакомьтесь, Вероника Цой – актриса нового видеоролика. Воробьев влюбился… В замужнюю девушку!

Пользователи Сети наперебой утверждают, что Вероника связана узами брака, а потому у Алексея якобы совсем нет шансов ее заинтересовать. Но Воробьев не унывает и продолжает выкладывать любопытные посты и stories в микроблоге, сопровождает публикации «ванильными» сердечками, смакуя «постановочный» поцелуй из клипа.

По-видимому, Алексей всерьез «втрескался» в Веронику и вовсе не намерен пасовать перед трудностями. Судя по ряду постов в Instagram, между исполнителем и партнершей возникло непреодолимое притяжение. Воробьев, несмотря на карантин и сопутствующие проблемы, излучает неподдельную радость и выкладывает смелые ролики в соцсети - например, прыжки с крыши в бассейн.

Очевидно, забавы Алексея находят отклик и у Вероники, которая слишком много времени проводит с певцом, что наверняка напрягает ее супруга. Скорее всего, барышня прикрывается затянувшейся работой над клипом, а сама наслаждается досугом с Алексеем, находясь под воздействием любовных чар обаятельного ловеласа.

Однако не стоит раньше времени выносить категоричный вердикт. Не исключено, что Вероника – свободная девушка и ее общение с Воробьевым не более чем дружеское. Ну, а если молодая особа замужем и между ней и Алексеем на самом деле пробежала искра, то недолго ждать появления новых серий этого остросюжетного «фильма».

Виталий Морозов