И снова седая ночь... Стаса Михайлова обсмеяли за «полинявшую» бороду

Отказ от краски вызвал критику фанатов.

Стас Михайлов в Instagram выкладывает снимки с семьей. На карантине певец отказался от краски, поэтому седина на бороде отчетлива видна. Это и стало объектом внимания фанатов — Михайлова обсмеяли за «полинявшую» бороду и сравнили с бабушкой. 51-летний певец в надежде поделиться милыми фото в кругу семьи обновляет микроблог, но сталкивается с ехидными насмешками над стареющей внешностью.

В прошлом году Михайлов стал жертвой критики из-за пластики. После 50-летнего юбилея Стаса упрекали за чрезмерное увлечение пластической хирургией. И хоть Михайлов с супругой отрицают вмешательство во внешность, сравнивая снимки заметны изменения. На коже артиста нет морщинок, брови стали выше, глаза более «открытыми». Фанаты перестали узнавать кумира, но пластику Стас не признал.

Год назад Михайлов показал в микроблоге снимок с седыми волосами и бровями. Тогда король душевного шансона получил массу негативных образов. Видимо, поэтому и вернулся к краске. Но теперь снова седая ночь и отказ от покраски волос. Получается, мнение поклонников больше не волнует Стаса.

Александра Болконская