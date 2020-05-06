Мама отпустила! Корчевников съехался с Ковальчук

На это намекнула родительница Бориса. Она рассказала о редких визитах сына.

Свою личную жизнь Борис Корчевников предпочитает не афишировать. Но недавно одно из журналистских расследований показало, что уже несколько лет он может скрывать роман со звездой сериала «Тайны следствия» – Анной Ковальчук.

Как оказалось, пара не просто близка, но и успела съехаться. На такое развитие отношений намекнула мама Бориса. Женщина посетовала, что редко видит сына. К ней домой он может прийти лишь глубокой ночью или же даже под утро.

Еще в конце 2017 года в программе «Когда все дома» Корчевников разоткровенничался с ведущим и сознался, что через месяц переезжает. Он даже пригласил Тимура Кизякова в новую квартиру для следующих съемок его программы.

До того момента Корчевников всю свою жизнь прожил в одной квартире с мамой. Несмотря на то, что они очень близки друг с другом, Ирине Леонидовне пришлось отпустить сына. Ведь она мечтает о внуках и о том, чтобы Борис был счастлив со своей семьей.

Если переезд состоялся в намеченные сроки, то получается, что Корчевников уже два года живет самостоятельно. Казалось бы, жизнь ведущего «Судьбы человека» наладилась, и он может спокойно жить со своей возлюбленной Анной Ковальчук. Но отношения больше похожи на гостевой брак. Если в Москве им бояться нечего и некого, то в Санкт-Петербурге у актрисы остался муж.

Именно его называют основной причиной того, почему Корчевников и Ковальчук официально не подтверждают свой роман. Вероятно, если мужчина узнает об изменах жены, то это негативно отразится на ее правах по воспитанию ребенка.

Мали Ти

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Выхода пока нет. Приходится соблюдать конспирацию. Анна часто бывает в Москве по работе и съемкам, поэтому ее частое и длительное отсутствие дома ни у кого не вызывает подозрений.