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Главная страница | Шоу-Бизнес | Во имя любви! Кудрявцева сделала пластику на радость молодому мужу

Во имя любви! Кудрявцева сделала пластику на радость молодому мужу

Ср 6 мая 2020, 05:12:28

Это стало понятно по новым фотографиям телеведущей.

48-летняя Лера Кудрявцева сделала пластику, что видно по новым снимкам женщины. Несмотря на возраст, актриса выглядит как юная девушка. С ее лица, как по волшебству, ушли все морщинки, кожа стала более упругая и подтянутая. Одинаково хорошо Лера стала выглядеть с макияжем и без него. Теперь, не зная истинного возраста артистки, можно решить, что она гораздо младше своего 32-летнего супруга.

Примечательно, что глядя на профиль телеведущей в Instagram, несложно догадаться, в какой период она посещала пластического хирурга. Дело в том, что в период с 18 апреля по начало мая Кудрявцева перестала публиковать собственные фотографии. Она выкладывала лишь старые снимки или те, на которых не была запечатлена, судя по всему, скрывая таким образом хирургическое вмешательство. Интересно также, что в одном из постов у Леры, все же стали заметны следы операций. Кудрявцева, по всей видимости, сначала решила избавиться от возрастных изменений в области глаз. На видео, опубликованном артисткой заметны синяки и отечность, а также, еще не скрытые морщинки в уголках глаз, которые позже исчезли.

Во имя любви и на радость молодому мужу Лера остается юной не только душой, но и телом. Такая тяжелая работа над собой дает свои результаты, ведь супружеская пара, несомненно, счастлива в крепком браке.


Анна Знаменок

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