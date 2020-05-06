Тимати своими руками «уничтожил» Black Star: кормильцем будет Решетова?

Это подтверждают слова Пашу о тяжелом ситуации в компании и новый грандиозный провал Юнусова.

Кризис сильно потрепал Black Star, доходы которого, по слухам, упали до критической отметки. Но «последний гвоздь в крышку гроба» компании вбил её основатель Тимур Юнусов.

О бедственном положении дел в лейбле рассказал в интервью Forbes генеральный директор Пашу. По его словам, из-за прекращения концертной деятельности, проблем с продажами и рекламными контрактами уже пришлось провести сокращения среди сотрудников и снизить зарплаты. Помощи от государства Black Star не получил, как и кредиты в банках, поэтому поправить финансовое положение рассчитывал хотя бы за счёт работы артистов на онлайн-платформах. Однако стараниями главной «чёрной звезды» и этот источник доходов теперь под угрозой.

В прошлом году Тимати уже пошатнул финансовое состояние лейбла, выпустив печально известный клип о Москве и «здоровье Собянина». Как оказалось, потери лейбла из-за этого скандала оказались настолько велики, что потребовалось несколько месяцев для восстановления прежнего уровня доходов. Недавно Юнусов вновь поставил компанию под удар. Правда, в этот раз пережить последствия Black Star вряд ли будет под силу.

В новом творении Тимати «С чистого листа» пользователи Сети усмотрели очередную «пропагандистскую» идею «обнуления», в результате чего на рэпера обрушился гнев общественности. Видео ещё не успели удалить, но счётчик «лайков» и «дизлайков» уже отключили. Случись такое в любое другое время, Black Star бы справился с трудностями, как и в прошлый раз. Однако в условиях кризиса эта «ошибка» рэпера стала фатальной, ведь восполнить свои потери компании сейчас нечем. Тимати буквально своими руками «уничтожил» Black Star, над развитием которого работал многие годы.

Денег для обеспечения семьи у него, по всей видимости, в ближайшее время не будет, а взять на себя обязанности «кормильца» придётся Анастасии Решетовой. Благо модель не теряет времени даром, сидя в декрете, и занимается собственным бизнесом.

Анна Суменкова