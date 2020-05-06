Шоу-бизнес не «прогнил»! Яна Рудковская заручилась поддержкой именитых звёзд

Шкулёвы и Малахов лишатся репутации и денег, если помощь продюсеру не ограничится словами.

Несколько дней назад разгорелся скандал вокруг крупного издания Starhit. Причиной послужила статья, в которой у 7-летнего Александра Плющенко заподозрили психическое расстройство — синдром Аспергера. Яна Рудковская не ожидала такой подлости от журнала, принадлежащего её друзьям — семье Шкулёвых, в числе которых и супруга телеведущего Андрея Малахова. Но, как бы ни ругали шоу-бизнес, именно там продюсер в итоге нашла поддержку и защиту.

Шкулёвы не вняли призывам удалить статью, поэтому Рудковская уже подключила к этому делу адвоката и пообещала, что за свою «клевету и беспредел» в адрес беззащитного ребёнка журналу придётся ответить перед судом. История получила настолько широкую огласку, что в стороне не смогли остаться и другие представители светской тусовки.

Продюсер заручилась поддержкой именитых звёзд и список её защитников активно пополняется. Помимо бывшего подопечного Яны Димы Билана, против действий издания Starhit выступили модель Наталья Водянова, Филипп Киркоров, детям которого Малахов приходится крёстным, Тина Канделаки, Татьяна Навка, продюсер Лободы Нателла Крапивина и другие. Вопреки расхожему мнению о том, что дружбы среди звёзд нет, эта ситуация демонстрирует, что шоу-бизнес ещё не «прогнил»!

Если помощь звёздному семейству не ограничится словами, то Шкулёвы и Малахов, вероятнее всего, поплатятся за этот скандал не только деньгами, но и репутацией, которая в их деле имеет особую ценность.

Анна Суменкова