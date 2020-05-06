Секрет Фиби из «Зачарованных»: Алисса Милано разводится с мужем из-за любви к женщинам?

Традиционный брак актрисы, похоже, только мешает ей бороться за права секс-меньшинств.

Алисса Милано - полюбившаяся всем Фиби из «Зачарованных», казалось бы, давно уже счастлива в браке и в воспитании двоих детей. Однако поведение актрисы говорит, что любви к мужу у нее, похоже, нет.

Более того, судя по странице Алиссы в Instagram, складывается ощущение, что женщина вычеркнула своего супруга из жизни, причиной чего может оказаться ее действительная любовь к женщинам, которую актриса активно проявляет в последнее время.

Милано как ярая активистка в борьбе за права ЛГБТ-сообщества и независимости женщин уже причисляла себя в ряды лиц с нетрадиционными взглядами. Хотя образ жизни актрисы и ее вполне традиционная семья – в корне этому не соответствует.

В связи с чем, брак с Дейвом Бульяри с легкостью мог оказаться фикцией, созданной только для рождения детей независимой женщине. А сейчас у актрисы пропала в нем всяческая надобность.

Вполне вероятно, что из-за этого Дейв практически не появляется в жизни своей супруги, ведь традиционный брак только помешает Милано бороться за права секс-меньшинств, а развод в данном случае является неплохим решением ситуации.

Причем недавно Алисса вступила в конфликт с кандидатом в президенты Джо Байденом, который с легкостью может испортить карьеру обычной актрисы, но не рискнет выступить против феминистки и лесбиянки.

Более того, создатели сериала «Зачарованные» в свое время сами дали повод для раздумий о нетрадиционной ориентации Алиссы, ведь одна из сестер «Холливелл» в новой версии сериала должна была стать лесбиянкой и феминисткой.

Примечательно, что образ той самой героини вполне мог быть взят именно с Милано, которая сейчас благодаря своей работе полностью может подойти под описание лесбиянки.

Не исключено, что актриса до последнего держала в секрете свои истинные пристрастия к женскому полу, по всей видимости, которые были известны только создателям сериала, а сейчас ей незачем скрываться от общественности, благодаря толерантности взглядов.

Александр Дружный