Сейчас или никогда: Адель «бросит» сына ради возвращения на сцену

Риск быть забытой, пусть и худой, явно не радует певицу.

Адель 5 мая отпраздновала 32 день рождения и поделилась праздничным снимком с поклонниками. «Пышечка» сбросила 45 килограммов и, видимо, не собирается останавливаться. Поведение певицы говорит о том, что Адель готовится восхищать фанатов и внешним видом, и творчеством, хотя заявляла, что ушла на десятилетний перерыв ради ребенка. Выходит, Адель «бросит» сына ради возвращения на сцену, чтоб не лишиться оставшейся популярности.

Ради Анжело, который в 2017 году пошел в школу артистка приостановила карьеру, посвящая время ребенку. Адель даже брала сына с собой на гастроли, но по словам представителей певицы, ьзвезда боится пропустить взросление сына.

Менеджер Адель подтвердил, что у певицы планируется выход альбома. «Чем раньше выйдет, тем лучше», — нагнетает обстановку представитель артистки. Поэтому Адель и намерена изменить планы и вернуться на эстраду раньше намеченного срока, думая, что вернуться нужно сейчас или уже никогда. Ведь через 10 лет прежняя армия фанатов не останется неизменной, а это, наверняка сильно тревожит артистку.

Поклонники переживают за здоровье сильно похудевшей Адель. А также отмечают, что с килограммами ушел шарм певицы, который очаровал фанатов. Некоторые заметили, что красотка стала выглядеть намного старше 32 лет.

Александра Болконская