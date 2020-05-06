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Бузова победила Бородину? Редакторы «Дома-2» не пускают Ксению в эфир

Ср 6 мая 2020, 07:00:33

Ведущие словно сговорились против своей коллеги.

В последних нескольких сериях шоу «Бородина против Бузовой», которые проходят на протяжении месяца, ведущие сменяют друг друга по очереди. Однако странно не наблюдать в эфире самую давнюю работницу проекта – Ксению.

Бородина уже давно вышла с карантина, её показывают в эфирах с новой поляны, но не демонстрируют в шоу против Бузовой. Примечательно, что сама Ольга часто снимается даже без напарника, хотя обычно в студии должно присутствовать двое ведущих.

Зрители уже начали жаловаться, ведь они негодуют – почему редакторы «Дома-2» не пускают Ксению в эфир программы. Кажется, что Бузова, всё-таки, победила Бородину, а потому её перестали показывать в шоу.

Напомним, сейчас Влад Кадони и Андрей Черкасов находятся в законном отпуске. Потому шоу «Бородина против Бузовой» должны вместе вести Ольга и Ксения – ведь зрителю необходимо доносить информацию с разных сторон.

Кстати, примечательно, что даже Ольгу Орлову не пускают в эфир программы полноценно – она появилась в программе последний раз только в качестве эксперта. Где ей дали выразить своё мнение очень коротко и только один раз.

Судя по происходящему, ведущие словно сговорились против Орловой и Бородиной. Может их обидело, что коллега не пригласила их на свой роскошный день рождения на лыжном курорте? В любом случае, полностью убрать Ксению с «Дома-2» вряд ли получится.


Диана Медведева

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