Кросс, кросс, везде кросс! Toyota Corolla Cross замечена на тестах: Что ты?

Мир, похоже, сходит с ума.

Спрос на автомобили сегмента SUV развивается геометрической прогрессией. Производители, видимо, не успевают «клепать» новые модели и выпускают даже седаны в кросс-версиях. И сейчас не об «АвтоВАЗе» с его «Вестой», а о Toyota Corolla Cross.

В Таиланде на тестах была замечена «Королла Кросс». Да, «Королла Кросс». Автомобиль под кодовым названием 740B выехал на дорожные испытания впервые. Вероятно, дебютирует этот кроссовер в конце 2021 или в начале 2022 года.

По теме: 50 оттенков серого? Российских «тазоводов» разочаровывает палитра LADA Vesta SW Cross В плане «яркости» цветов с кроссовым «вагоном» могут поспорить разве что серые российские будни. Предполагается, что новая Toyota Corolla Cross займёт место в линейке между Yaris и RAV4. Построен автомобиль будет на модульной архитектуре TNGA. По шпионским фото можно заметить, что тестовый прототип имеет расколотые колёсные арки и высокий клиренс. У кроссовера пологая линии крыши со спойлером.

Конечно же, о моторной гамме новой «Короллы Кросс» ничего неизвестно, но эксперты предполагают, что под её капотом может найти место 1,8- и 2,0-литровый бензиновые двигатели. Ожидается, что выйдет Toyota Corolla Cross на рынки Юго-Восточной Азии и Австралии.

Юлия Романова