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50 оттенков серого? Российских «тазоводов» разочаровывает палитра LADA Vesta SW Cross

Ср 6 мая 2020, 14:30:00

В плане «яркости» цветов с кроссовым «вагоном» могут поспорить разве что серые российские будни.

LADA Vesta SW и её версия с приставкой Cross заслуженно считаются «лучами света» в «тёмном царстве» компании «АвтоВАЗ». Несмотря на обилие претензий к модели, российские водители любят эту «Весту» чуть ли не сильнее всего из того, что в 2020 году продолжает выпускать отечественный автогигант, однако есть вещи, которые покоя водителям не дают.

Вой механической коробки передач, сомнительное качество сборки, «сверчки» по салону, некорректная работа электронных систем, «тупящий» силовой агрегат – всё это встречается на LADA Vesta SW Cross от случая к случаю, потому глобальных выводов на этот счёт строить не стоит, ведь подобные «редкие» недостатки можно отыскать как на универсале за 600 000 рублей, так и на японском внедорожнике, который стоит в 10 раз дороже.

Однако «скудная» палитра LADA Vesta SW Cross – это то, от чего не уйти. Без дополнительной платы «Веста» может быть только белого цвета «Ледниковый», а чтобы обзавестись цветами поярче, придётся выложить из кармана сразу 12 тысяч рублей – это широко распространённая практика для иностранных брендов, потому на первый взгляд – всё достаточно честно. Только вот есть одно «но»: из 9 доступных на выбор цветов, сразу 4 – разнообразные оттенки серого.

Это, конечно, не 50 оттенков серого, как в одноимённой книге, однако же такое «разнообразие» откровенное разочаровывает «тазоводов». Да и среди оставшихся 5 цветов, не сказать, чтоб была яркая феерия: оранжевый «Марс», красный «Сердолик», коричневый «Ангкор», ярко-синий «Дайвинг» и чёрный «Маэстро» – о существовании жёлтого или зелёного цветов «АвтоВАЗ», судя по всему, будто и не слышал вовсе.

Становится непонятно, за что доплачивать 12 000 рублей при покупке LADA Vesta SW Cross – уж проще сэкономить денег, чтобы заняться дополнительной окраской салона на стороне. Российские водители уверены, что в будущем палитру цветов для «Весты» обязательно расширят, но пока что «там и смотреть не на что».


Алексей Лопатин

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РИА ВладТайм

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