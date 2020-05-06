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Неосновной инстинкт: ТОП-5 хотхэтчей со «вторички» по цене нового LADA XRay Instinct

Ср 6 мая 2020, 11:00:00

Российский хэтчбек довольно симпатичен, однако в техническом плане – полный мрак.

По цене от 800 до 1 100 000 рублей на вторичном рынке России можно запросто найти с десяток «хотхэтчей» или, хотя бы, обычных хэтчбеков с мощностью мотора выше 200 лошадиных сил и полным приводом, тогда как LADA XRay Cross Instinct в максимальной (да и почти в любой) комплектации оснащается либо 1,8-литровым мотором на 122 «лошадки», либо – двигателем на 113 лошадиных сил.

Пятое место в рейтинге достаётся Subaru WRX STI 2008 года выпуска. Легендарная «Врыкса» даже в 12-летнем возрасте способна «дать жару», а поможет ей в этом 2,5-литровый турбомотор на 300 лошадиных сил, агрегирующий с механической коробкой передач. Цена «японца» – 810 000 рублей, что неплохо, как для автомобиля с пробегом в 114 000 километров.

Следом идёт Volvo V40 Cross Country. Этот 7-летний автомобиль прославился своей ультимативной надёжностью и долговечностью, тогда как внешние черты дизайна могут показаться «неподготовленным» водителям слишком уж вычурными. Впрочем, «швед» за 939 тысяч рублей с 2-литровым 213-сильным двигателем и «автоматом» не начинает от этого ехать хуже, да и пробег у него чуть-чуть не дотягивает до 100 000 км.

Посередине списка нашлось место для рестайлинговой Honda Crosstour 2012 года. Автомобиль оснащается 3,5-литровым мотором на 275 лошадиных сил, при этом за 970 000 рублей покупателям предлагают «люксовую» комплектацию достойного японского хэтчбека с пробегом в 155 000 километров.

«Серебро» в рейтинге хотхэтчей и «заряженных» хэтчбеков с пробегом достаётся BMW 5 серия GT 2010 года выпуска. Несмотря на почтенный возраст, премиальный «немец» и в 2020 году едет так, как LADA XRay Instinct не сможет никогда – «виной» всему 245-сильный двигатель xDrive на 3 литра. Стоимость такого «счастья» – 1 050 000 рублей при пробеге в 177 тысяч км.

И лидерство в ТОП-5 хотхэтчей со «вторички» по цене нового LADA XRay Instinct достаётся 10-летнему Audi A7 за 1 100 000 рублей. Тут и «топовое» исполнение, и 2,8-литровый FSI на 204 лошадиных силы, и роботизированная коробка передач. Из этого списка понятно, что покупка нового «Хрюндика» явно не станет основным инстинктом для российских водителей, ведь кому захочется тратить миллион рублей на машину от «АвтоВАЗ», когда роскошных вариантов хватает на рынке «бэу» хэтчбеков.


Алексей Лопатин

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