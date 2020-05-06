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«Лучше б медикам его отдали!»: Сеть возмутил «правительственный» Toyota Land Cruiser 200 в Красноярске

Ср 6 мая 2020, 08:00:01

Автолюбители считают, что эти «Крузаки» куплены на их деньги, а это значит, что «кто-то в край обнаглел».

Тематическое сообщество «ВКонтакте», посвященное городу Красноярску, едва не стало причиной для крупной ссоры среди автолюбителей всех мастей. Дело в том, что на парковке одного из местных супермаркетов обнаружился автомобиль, принадлежащий Федеральному Сибирскому Научно-Клиническому Центру.

И всё бы ничего – ну заехал водитель за едой и заехал – только вот этим автомобилем оказался не УАЗ «Патриот», не LADA Vesta или хоть Renault Duster. Судя по всему, в российском ФМБА предпочитают Toyota Land Cruiser 200, один из которых как раз и оказался на парковке у супермаркета.

Белоснежный «японец» явно не в последней комплектации вызвал неоднозначную реакцию в сети. «Правительственный» Toyota Land Cruiser 200 из Красноярска поделил комментаторов на тех, которые не понимают, чему тут возмущаться, и на тех, кто буквально требует чуть ли не силой отобрать этот автомобиль в пользу тех, кому «больше всех надо».

«Водитель за туалетной бумагой заехал. Всё, конец света наступил!», «Между прочим, этот Клинический Центр хорошо зарабатывает частными операциями, потому Крузак точно куплен не с наших налогов», – защищают владельца японской «легенды» автомобилисты.

«Лучше б медикам его отдали», «Какая разница, за чьи деньги он куплен, если есть те, кому он нужнее?», «Я налоги плачу не для того, чтобы они на Крузаках катались!», – не перестают возмущаться жители Красноярска.


Алексей Лопатин

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