ГАЗ-24 «Волга» с легендарным двигателем Toyota продают за миллион рублей

Флагманский седан получил роскошный салон и надёжный мотор.

ГАЗ-24 «Волга». Фото: Auto.ru

Легендарный двигатель Toyota 1JZ-GTE славится мощностью, неприхотливостью и надёжностью. Эксперты считают, что у серии JZ нет аналогов, совмещающих эти три качества. Теперь у российских автомобилистов есть возможность приобрести ГАЗ-24 «Волга» с японским сердцем, передаёт «Версия Инфо».

Выставленный на продажу седан получил множество доработок — как косметических, так и технических. Автомобиль оснащается бензиновым «тойотовским» мотором объёмом 2,5 литра и мощностью 90 «лошадей». Пару ему составляет АКПП, привод — задний.

Салон «Волги» выглядит роскошно — сиденья от Mercedes-Benz обиты кожей и алькантарой и обладают электрорегулировками с подогревом. Электростеклоподъёмники всех дверей, климатическая установка, кнопка запуска двигателя, сигнализация, беспроводная зарядка, качественная аудиосистема, «приборка» оптитрон — о таком ГАЗ-24 советские автолюбители не могли даже мечтать.

Мост «Волга» позаимствовала у Volvo, переднюю подвеску и элементы интерьера — у ГАЗ-31105. В машине полностью сделана «шумка», а старую оптику заменили светодиодной.

ГАЗ-24 «Волга». Фото: Auto.ru

Пробег данного ГАЗ-24 «Волга» за миллион рублей составляет 50 тысяч километров. Автомобиль был выпущен в 1991 году и за всё это время у него был один владелец.

Юлия Романова