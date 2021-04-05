Сюжеты:

Корпорация завидует творцу: Зак Снайдер пожаловался на непонимание со стороны Warner Bros "Лига справедливости" Зака Снайдера стал хитом благодаря внимаю к деталям Техосмотр в России по новым правилам: что поменялось и как проходить Необычный рецепт "Оливье" для новогоднего стола Сбербанк запустил сервис постановки диагноза через искусственный интеллект Биткоин пробил исторический максимум Huawei начала распространение EMUI 11 Главный инфекционист США призвал закрывать не школы, а бары Борьба с Москвой за ее же деньги: Глава Фонда, замешанного в «шпионском скандале», не считает нужным скрываться «Мы уже проплатили кому надо, дело закроют»: Полицию Владивостока подозревают в «крышевании» уголовного преступления В шоу «Что было дальше?» грубо унизили гостей HammAli & Navai «Мужик на 200%»: Тарзан признался, что изменил Королёвой с любовницами-воровками
Главная страница | АвтоМедиа | ГАЗ-24 «Волга» с легендарным двигателем Toyota продают за миллион рублей

ГАЗ-24 «Волга» с легендарным двигателем Toyota продают за миллион рублей

Пн 5 апреля 2021, 10:35:50

Флагманский седан получил роскошный салон и надёжный мотор.

ГАЗ-24 «Волга». Фото: Auto.ru

Легендарный двигатель Toyota 1JZ-GTE славится мощностью, неприхотливостью и надёжностью. Эксперты считают, что у серии JZ нет аналогов, совмещающих эти три качества. Теперь у российских автомобилистов есть возможность приобрести ГАЗ-24 «Волга» с японским сердцем, передаёт «Версия Инфо».

Выставленный на продажу седан получил множество доработок — как косметических, так и технических. Автомобиль оснащается бензиновым «тойотовским» мотором объёмом 2,5 литра и мощностью 90 «лошадей». Пару ему составляет АКПП, привод — задний.

Салон «Волги» выглядит роскошно — сиденья от Mercedes-Benz обиты кожей и алькантарой и обладают электрорегулировками с подогревом. Электростеклоподъёмники всех дверей, климатическая установка, кнопка запуска двигателя, сигнализация, беспроводная зарядка, качественная аудиосистема, «приборка» оптитрон — о таком ГАЗ-24 советские автолюбители не могли даже мечтать.

Мост «Волга» позаимствовала у Volvo, переднюю подвеску и элементы интерьера — у ГАЗ-31105. В машине полностью сделана «шумка», а старую оптику заменили светодиодной.

ГАЗ-24 «Волга». Фото: Auto.ru

Пробег данного ГАЗ-24 «Волга» за миллион рублей составляет 50 тысяч километров. Автомобиль был выпущен в 1991 году и за всё это время у него был один владелец.


Юлия Романова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: [email protected]

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости