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Техосмотр в России по новым правилам: что поменялось и как проходить

Ср 20 января 2021, 17:13:56

С 1 марта 2021 года автомобилистов страны ждут глобальные изменения в порядке прохождения технического осмотра автомобилей. Несколько новых постановлений правительства вместе с поправками в уже существующий закон о техосмотре призваны ужесточить требования к наличию легальной диагностической карты, ведь не секрет, что по оценкам специалистов от 50 до 80% владельцев автотранспорта игнорируют процедуру техосмотра и покупают диагностические карты вместе с полисом ОСАГО у страховых агентов.

 

Электронная диагностическая карта, обязательная фотофиксация процедуры осмотра авто с привязкой к координатам на местности, единая база данных с фотоматериалами осмотра (ЕАИС ТО), ужесточение ответственности за непрохождение техосмотра для водителей и операторов станций ТО – вот основные изменения, касающиеся техосмотра в 2021 году.

Итак, с 1 марта диагностические карты будут оформляться в электронном виде и храниться в единой базе данных не менее 5 лет, с точным определением геолокации и фотофиксацией автомобиля до и после прохождения ТО. Перед началом диагностики обязательно проверяется соответствие идентификационных номеров.

В силе остаются обязательные сроки проведения ТО, которые уже применяются в 2020 году: каждые два года проходят техосмотр автомобили возрастом от 4 до 10 лет и ежегодно авто старше 10 лет. Весь процесс не должен занимать более 30 минут.

В связи с грядущими изменениями основной вопрос, волнующий автовладельцев – насколько увеличится стоимость прохождения ТО и получения диагностической карты. По оценкам специалистов, цена может варьироваться от 500 до 2000 рублей, в среднем за техосмотр легкового автомобиля придётся заплатить 800-1000 рублей, причём оплата должна быть произведена авансом.

Эксперты и общественность уже обсуждают очевидные минусы нововведений. Учитывая, что средний возраст легковушек в нашей стране 14 лет, многим автомобилистам придётся вложиться в ремонт своего железного коня перед прохождением процедуры ТО. Ожидаемо появление очередей на получение диагностической карты на этапе внедрений новых требований. Однако, тот факт, что с российских дорог исчезнут потенциально опасные автомобили и ситуация с аварийностью изменится к лучшему, заставляют автомобилистов ответственно отнестись к изменениям в прохождении ТО и смириться с возможными неудобствами.


Наталья Сергеенко

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