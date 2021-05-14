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Представлен бронированный Land Cruiser 200 с шикарным салоном

Пт 14 мая 2021, 11:13:52

Тот случай, когда Toyota оказалась роскошнее Lexus.

Бронированный Toyota Land Cruiser VIP. Фото: Inkas

Канадские тюнеры из ателье Inkas уже показывали бронированные внедорожники, которым не страшны ни пули, ни пересечённая местность. Однако ни один из них не дотягивал по роскоши до этого Toyota Land Cruiser VIP. Подробнее об уникальной машине рассказывает редакция «ВладТайм».

Бронированный внедорожник построен на основе нынешнего поколения Land Cruiser 200. Под его капотом скрывается топовый бензиновый движок V8 объёмом 5,7 литра и мощностью 386 лошадиных сил.

Все окна автомобиля модифицированы: толстый слой брони покрывает даже самые уязвимые места. Двери получили невидимую защиту от пуль — покрытие нанесено на оригинальный металл.

Вся задняя часть машины изготовлена из пуленепробиваемых материалов. В итоге «Крузак» выдерживает взрыв двух мин и выстрелы из автоматов даже самого крупного калибра.

Салон Toyota Land Cruiser VIP. Фото: Inkas

Стандартное оснащение включает:

  • Защиту салона по всему периметру,
  • Высококачественное многослойное пуленепробиваемое остекление,
  • Защиту аккумулятора и электронного модуля управления,
  • Усиленные дверные петли и другие слабые элементы конструкции,
  • Усиленную подвеску,
  • Безопасные шины Runflat.
Toyota Land Cruiser VIP. Фото: Inkas

Внешне защищённый Toyota Land Cruiser VIP не отличить от обычной «Двухсотки». Однако стоит только заглянуть в салон, становится понятно, что это не простой вездеход.

Салон Toyota Land Cruiser VIP. Фото: Inkas

Сиденья обзавелись эксклюзивной обивкой из светлой перфорированной кожи. Вместо стандартного заднего ряда установлены два роскошных сиденья в стиле Rolls-Royce или Maybach. Их разделяет шикарный подлокотник с боксом.

Салон Toyota Land Cruiser VIP. Фото: Inkas

Для пассажиров этих кресел теперь доступны всевозможные расширенные функции. Какие именно, тюнеры не уточняют, но уверяют, что этот Land Cruiser превосходит по роскоши Lexus.

Точный ценник на бронированный внедорожник пока не назван. Известно одно — он будет стоить несколько тысяч долларов.


Юлия Романова

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