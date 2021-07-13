Близнецы и Телец: Как совместить несовместимые знаки зодиака в любовных отношениях

От редактора

Близнецы и Телец: Как совместить несовместимые знаки зодиака в любовных отношениях

Воздух и Земля притягиваются как магниты, но союз не всегда можно назвать счастливым.

Сюжеты:

Телеведущую Ксению Бородину после развода завалил цветами тайный воздыхатель Ольга Бузова приняла ухаживания пиар-директора Cosmopolitan Конфликт Крапивиной и Киркорова: В сети обсуждают, кто заставил продюсера Лободы покинуть шоубиз «Да мне по…»: Клава Кока отказала плачущим детям в фотографии Решетова покинула квартиру Тимати Сын Маликова Марк от суррогатной мамы: кто родил, фото, возраст Надежда Бабкина и Евгений Гор воссоединились на концерте «Песни России» «У знакомого забрали обувь»: Дина Саева рассказала о поездке в Центральноафриканскую республику Павел Воля и Филипп Киркоров пошло пошутили про Билана и Лазарева Настя Ивлеева съехала от Элджея после слухов о разводе Екатерина Варнава и Александр Молочников заявили, что они просто друзья Юлия Коваль призналась, сколько поменяла мужчин в «Орле и Решке»
Главная страница | Шоу-Бизнес | Дарья Пынзарь похудела на 10 кг ради роли ведущей на «Доме-2»

Дарья Пынзарь похудела на 10 кг ради роли ведущей на «Доме-2»

Вчера, 10:05

Жена Сергея Пынзаря сейчас выглядит, как Барби.

Дарья Пынзарь похудела
Дарья Пынзарь похудела, коллаж от vladtime.ru


Ведущая проекта «Дом-2» на телеканале «Ю» Дарья Пынзарь вызвала повышенный интерес у фолловеров и участников «Дома-2» своим похудением. После родов двух сыновей Дарья долго пребывала в некомфортном для себя весе — 61 кг при росте 168 см. Девушка сделала кучу пластических операций: увеличила грудь, откачивала жир из живота, убирала комки биша и двойной подбородок. Куча манипуляций помогла чувствовать Дарью себя увереннее, но не пострайнеть.

А совсем недавно Дарью Пынзарь и её супруга Сергея позвали сниматься в обновленный телепроект «Дом-2». Ради роли ведущей девушка скинула 10 кг. По её словам, она не сильно жаждила похудеть, но в телевизоре будет смотреться больше — поэтому и решилась.

Фанаты отметили постройневшие формы своей любимицы и задались вопросом: как ей это удалось?

Дарья Пынзарь до похудения
Дарья Пынзарь до похудения, инстаграм звезды


Злопыхатели предположили, что такие поразительные перемены — вновь результат пластики, а сама Дарья не приложила к этому никаких усилий.

Недавно ведущая раскрыла секрет своего преображения. Как оказалось, малый вес для Дарьи — это не главное. В приоритете у девушки — подтянутая кожа и отсутствие целлюлита.

Результаты Дарья отмечает не на весах, а по сантиметровой ленте, когда замеряет параметры талии. Даша активно практикует дробное питание, когда приём пищи делится на несколько малых частей.

Много воды — ещё один важный момент, Дарья старается выпивать не менее двух литров в день и чётко соблюдает питьевой режим. На такие перемены в своей внешности девушка решилась ради проекта, чтобы гармонично выглядеть в кадре. Дарья отмечает, что она никогда ранее сидела на таблетках, но её похудение — это результат правильного питания и активного образа жизни. Дарья очень любит плавать, так что увлечение бассейном помогло ей постройнеть.

Супруг Дарьи активно поддерживает Дарью и восхищается силой воли своей любимой. Эта методика помогла Даше восстановиться после рождения двоих детей — Артёма и Давида. Она советует всем девушкам, ожидающим малыша, восстанавливаться после родов таким способом.

Что касается рождения третьего ребёнка, которого Сергей с Дашей изначально планировали, ведущая сообщила, что не готова к такому шагу. Дарья ответственно относится к материнству и считает, что рождение детей должно быть осознанным, ведь на это требуются колоссальные ресурсы, в том числе здоровье.

Пример Дарьи показывает, что всего можно добиться силой воли и последовательным, чётким подходом к своему здоровью.


Оксана Рубанская

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Алёна Венум показала романтический полёт с мужем Дэрилом Туфекчи
Алёна Венум показала романтический полёт с мужем Дэрилом Туфекчи

Фото: Венум и Дёрил Туфекчи. Источник: Владтайм  Блогеры пролетели над достопримечательностями Киева, оставив дочь с няней.

Близнецы и Телец: Как совместить несовместимые знаки зодиака в любовных отношениях
Близнецы и Телец: Как совместить несовместимые знаки зодиака в любовных отношениях

Воздух и Земля притягиваются как магниты, но союз не всегда можно назвать счастливым.

Дата рождения: Расчёт характеристики, совместимость чисел, как правильно назвать ребёнка
Дата рождения: Расчёт характеристики, совместимость чисел, как правильно назвать ребёнка

Нумерология и астрология придаёт большое значение цифрам личности.

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: [email protected]

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости