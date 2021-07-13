Дарья Пынзарь похудела на 10 кг ради роли ведущей на «Доме-2»

Жена Сергея Пынзаря сейчас выглядит, как Барби.

Дарья Пынзарь похудела, коллаж от vladtime.ru





Ведущая проекта «Дом-2» на телеканале «Ю» Дарья Пынзарь вызвала повышенный интерес у фолловеров и участников «Дома-2» своим похудением. После родов двух сыновей Дарья долго пребывала в некомфортном для себя весе — 61 кг при росте 168 см. Девушка сделала кучу пластических операций: увеличила грудь, откачивала жир из живота, убирала комки биша и двойной подбородок. Куча манипуляций помогла чувствовать Дарью себя увереннее, но не пострайнеть.

А совсем недавно Дарью Пынзарь и её супруга Сергея позвали сниматься в обновленный телепроект «Дом-2». Ради роли ведущей девушка скинула 10 кг. По её словам, она не сильно жаждила похудеть, но в телевизоре будет смотреться больше — поэтому и решилась.

Фанаты отметили постройневшие формы своей любимицы и задались вопросом: как ей это удалось?

Дарья Пынзарь до похудения, инстаграм звезды





Злопыхатели предположили, что такие поразительные перемены — вновь результат пластики, а сама Дарья не приложила к этому никаких усилий.

Недавно ведущая раскрыла секрет своего преображения. Как оказалось, малый вес для Дарьи — это не главное. В приоритете у девушки — подтянутая кожа и отсутствие целлюлита.

Результаты Дарья отмечает не на весах, а по сантиметровой ленте, когда замеряет параметры талии. Даша активно практикует дробное питание, когда приём пищи делится на несколько малых частей.

Много воды — ещё один важный момент, Дарья старается выпивать не менее двух литров в день и чётко соблюдает питьевой режим. На такие перемены в своей внешности девушка решилась ради проекта, чтобы гармонично выглядеть в кадре. Дарья отмечает, что она никогда ранее сидела на таблетках, но её похудение — это результат правильного питания и активного образа жизни. Дарья очень любит плавать, так что увлечение бассейном помогло ей постройнеть.

Супруг Дарьи активно поддерживает Дарью и восхищается силой воли своей любимой. Эта методика помогла Даше восстановиться после рождения двоих детей — Артёма и Давида. Она советует всем девушкам, ожидающим малыша, восстанавливаться после родов таким способом.

Что касается рождения третьего ребёнка, которого Сергей с Дашей изначально планировали, ведущая сообщила, что не готова к такому шагу. Дарья ответственно относится к материнству и считает, что рождение детей должно быть осознанным, ведь на это требуются колоссальные ресурсы, в том числе здоровье.

Пример Дарьи показывает, что всего можно добиться силой воли и последовательным, чётким подходом к своему здоровью.

Оксана Рубанская