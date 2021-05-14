Дом-2 на «Ю»: Новые участники, старички проекта и состав ведущих

На телестройку пришли полтора десятка будущих звёзд.

Фото: Участники и ведущие нового Дом-2 на канале «Ю». Источник: Владтайм

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Состав ведущих Дом-2

Состав ведущих практически не изменился, за исключением Ольги Бузовой. Певица осталась на ТНТ, как главное лицо канала. Взамен она попросила собственное шоу, которым и стало ББ шоу.

Ксения Бородина после провала «Дом-2» на ТНТ пообещала участникам воплотить их мечты в реальность. Теледива остаётся неизменной ведущей с 2004-го года:

«В 2021 Дом-2 продолжит помогать нашим героям строить отношения, а также исполнять их мечты», — отметила ведущая.

Ольга Орлова тоже осталась на проекте. Падение рейтингов на ТНТ вселило в артистку надежду, что на канале «Ю» шоу приумножит аудиторию.

Фото: ведущие нового Дом-2 на канале «Ю» Орлова и Черкасов. Источник: Владтайм

Влад Кадони подошел к новому «Дом-2» с другим подходом. На этот раз шоумен будет помогать в решении проблем участников кардинально разными способами:

«На ДОМе-2 нет места однообразию, ведь это скопление молодых, ярких и интересных людей. Сегодня всегда интереснее, чем вчера», — рассуждает звезда.

Ольгу Бузову на «Ю» заменил Андрей Черкасов, экс-член проекта. Пройдя с самых низов, обрёл не только карьеру, но и создал семью на площадке. Своим опытом он поделится с новичками. Продюсерами шоу предполагалось, что Бузову заменит Виктория Боня, но Ксения Бородина тогда пообещала уволиться из-за неприязненного отношения к девушке.

Новые участники Дом-2

Жительница Италии Кристина Бухынбалтэ появилась из-за Евгения Ромашова, с которым состоит в нежной связи. Она желает сделать из любимого настоящего семьянина и обручиться под прицелом объективов. За заработок не беспокоится, основной доход — реклама и интернет-бутик.

20-летний Глеб Малмыгин решил нарастить подписчиков не только в Тик Токе, но и на ТВ. Будет подстраиваться под безумные сценарии. Главная цель — обойти Алишера Моргенштерна.

Катя Горина из Москвы сбежала подростком от матери, которая воспитывала её в строгости. Училась в кадетском училище, поэтому её избранником станет сильный и независимый представитель мужского пола.

Украинка Мария Давыдова — натура утончённая и ранимая. Увлечена музыкой, а её треки ротируются на радио. Желание Давыдовой — отыскать близкого по духу, который поддержит её начинания.

Фото: Участники нового Дом-2 на канале «Ю» — Бухынбалтэ, Малмыгин, Горина. Источник: Владтайм

18-летняя чемпионка по прыжкам в воду Настя Роинашвили устала от того, что мать отбивает ухажёров. Поэтому спортсменка взяла её на Дом-2, чтобы «женить» родительницу и дальше «отжигать». Мама девочки, Наташа — тренер по гимнастике. Грезит о том, чтобы пожить для себя и обвенчаться одновременно с дочуркой.

Фото: Новые участники Дом-2 на канале «Ю» — Давыдова, Настя и Наташа Роинашвили. Источник: Владтайм

Роман Рахмонов — циркач, ранее работал в ночных клубах Пекина. Ожидает чистую и невинную девчонку, ведь за время работы успел насмотреться на доступных. Ухаживает за Надеждой Ермаковой, для которой станцевал зажигательный танец. 25-летний южанин — профи в восточных плясках. По снимкам в социальных сетях, крутил роман с 23-летней Юлией Зарченко, владелицей студии красоты.

Пермячка Екатерина Садова заявила, что терпеть не может слабый пол и любит перетягивать внимание на себя. Мечтает о взлёте популярности и впридачу красавца-мужчину.

Фото: Участники нового Дом-2 на канале «Ю» — Рахмонов, Садова, Балашов. Источник: Владтайм

Ваня Балашов — тиктокер, который покорил мировые подиумы. Полагает, что под присмотром Бородиной обретёт «ту самую» и сотрёт с памяти другую новенькую — Кристину Бондаренко.

24-летний Дмитрий Лукин уже сумел разочароваться в противоположном поле. Избранница предала его, когда тот служил в армии. В ожиданиях Димы — создание полноценную ячейку общества. Дружит со многими звёздами: есть публикации с Натальей Рудовой и Акру Яной.

Не менее эпатажным является Артем Мартинчик . Он уже отбывал наказание за совершённое преступление, но после этого исправился. Желает встретить верную леди, которая не способна на вероломство и предательство.

Фото: Участники Дом-2 на канале «Ю» — Лукин, Мартинчик, Сорокин. Источник: Владтайм

Флиртун и стриптизёр — так описывает «Ю» 22-летнего Александра Сорокина. Несмотря на эпатажу профессию, зависим от матери. Именно ей должна понравиться будущая жена участника.

Бондаренко Кристина примчалась на телевидение, чтобы вернуть отношения с Ваней Балашовым. Рыжеволосая красавица прожила в нескольких странах, но из-за любви к тиктокеру готова остаться в столице. До сих пор не может забыть возлюбленного и периодически выкладывает романтические ролики на страницу. Поклонники девушки советуют забыть парня из-за сложности отношений с ним.

Елецкая Элина в поисках интеллигентного и умного. Пережила абьюз, поэтому не желает крутить романы с несерьезными личностями. Обладает харизматичностью и необыкновенной пластикой, ведь у неё за плечами годы бальных танцев.

Фото: Участники нового Дом-2 на канале «Ю» — Бондаренко, Елецкая, Антошкин. Источник: Владтайм

Дмитрий Антошкин пришёл на Дом-2 ради мести. Дама сердца изменила ему с популярным рэпером, поэтому он жаждет построить отношения у всей РФ на глазах из-за неё. Признаётся, что в жизни важны лишь внешность и деньги.

Старые участники Дома-2, вернувшиеся на проект

Мать-одиночка из Владивостока Алёна Рапунцель вернулась на шоу вместе с парнем-стриптизёром — Ильёй Семиным . Парочка не обходится без выяснения отношений и скандалов. Цель нахождения — сыграть свадьбу в эфире.

37-летняя Надежда Ермакова ещё недавно была кастинг-директором. Но сейчас будет искать любовь. Также она хочет забыть неудачный любовный союз. На взгляд Нади, на Дом-2 можно прийти в любом возрасте, хоть и пенсионном.

33-летняя Юлия Ефременкова, побывав в роли ведущей, вновь стала участницей. Расставшись с Мондезиром, попытается проверить его чувства в онлайн-формате. За «кровные» диве переживать не стоит, веда она владеет онлайн-бутиком одежды.

Фото: Старые участники нового Дом-2 на канале «Ю» — Рапунцель, Ермакова, Ефременкова. Источник: Владтайм

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Глеб Жемчугов (Клубничка). После алкогольной и наркотической зависимости потерял семью, но не веру в светлое завтра. Время, проведённое в реабилитационном центре, не прошло зря — он начнёт жизнь с чистого листа. Фанаты полагают, что он не втрескается в очередную недосягаемую красавицу и отыщет половинку.

Алексей Авдеев. Бывший уголовник и участник Дом-2 снова покажется зрителю на «Ю». Жизнь арестанта была полна событиями как на территории, так и за периметром площадки. В прошлом мужчину увезли в СИЗО из-за грабежа прямо со съёмочной площадки. Возлюбленная на тот момент Алёна Водонаева посещала любимого и возила «передачки».

Самарчанин Илья Семин , парень Рапунцель стал участником нового Дом-2 из-за желания доказать любимой свои чувства. Задача проекта — превратить робкого стриптиза-подкаблучника в мужчину мечты.

Фото: Старые участники нового Дом-2 на канале «Ю» — Глеб Клубничка, Авдеев, Семин. Источник: Владтайм

Саймон Марданшин уже участвовал в реалити, но из-за вспыльчивого характера не смог построить отношения. Парень из Кемерово демонстрирует спортивное тело в соцсетях, оно не сглаживает скверный характер. Запомнился зрителям дракой с Романом Гриценко и рукоприкладством к Мэри Кулешовой. Позже закрутил роман с Леной Хроминой. Расставание было болезненным не только в моральном, но и физическом плане. Героиня получила сотрясение мозга после очередной драки со скандалистом.

Фото: Старые участники нового Дом-2 на канале «Ю» — Марданшин, Ромашов, Мадан. Источник: Владтайм

Евгений Ромашов засветился на ТВ в 2018-м году. Мужчина старается соответствовать эпатажному образу, играет на камеру и учиняет скандалы с пассиями. Запоминающийся тандем состоялся с Юлей Щегловой и Ксюшей Пригоровской. Склоки, интриги и конфликты с участниками Дом-2 выводили всех, включая съёмочную группу. После проекта парень не оставляет надежд найти единственную, несмотря на то, что за периметром у него есть ребёнок.

Анна Мадан — тоже старая участница телестройки. Состоит в отношениях с братом Моргенштерна. Запомнилась фанатам шоу дракой с Алёной Рапунцель и Яной Захаровой. Молдаванка пробыла на Дом-2 меньше года, а зрители не надеялись на её возвращение после закрытия телестройки. Пришла на «Ю», чтобы уберечь Максима Моргеншерна от обильного общения с женщинами.

Фото: Алишер и Максим Моргенштерн, Анна Мадан. Источник: Владтайм

Максим Моргенштерн появился в эфире с наступлением пандемии. Молодой человек вернулся в Россию из США, разорвав отношения с пассией. Из-за изнурительных тренировок и занятости уфимцу некогда было строить любовь, поэтому он испытал судьбу в проекте. Едва не женился в Дом-2 на Клаве Безверховой. В новом сезоне появится с Анной Мадам, которая долго боролась за его сердце.

Ангелина Каминская