Телеведущую Ксению Бородину после развода завалил цветами тайный воздыхатель

Девушка похвасталась корзинами пионов в Stories.
Курбан Омаров и Ксения Бородина разъехались около месяца назад. СМИ обсуждают развод супругов после шести лет брака. Телеведущая записала на видео огромные букеты цветов, которые получила от поклонника.
На полу в гостинной Ксении красовались девять корзин с пионами белого и розового цвета. Девушка не упускает шанса дать мужчинам за собой поухаживать после развода. Ранее Бородина сообщила, что не нуждается в поддержке аудитории, намекнув, что переживает развод спокойно.
В подтверждение своих слов телеведущая провела вечер вторника в караоке с подругами, где танцевала и развлекалась. Экс-супруг Бородиной отдыхает с сыном за границей и открытым текстом пишет, что устал от внимания фанаток.
Напомним, что Курбан Омаров является обладателем глубокого взгляда и голубых глаз.
Несмотря на развод после длительного брака, Бородина продолжает ходить на работу и обсуждать насущные темы в жизни участников «Дома-2». Её коллега по цеху Ольга Бузова не осталась в проекте после переноса его на другой канал. Сейчас Бузова и Антон Бо участвуют в новом шоу, которое снимается в Африке. Помимо них в программе заявлены Анна Хилькевич и Стас Ярушин.