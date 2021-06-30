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Телеведущую Ксению Бородину после развода завалил цветами тайный воздыхатель

Ср 30 июня 2021, 15:48:49

Девушка похвасталась корзинами пионов в Stories.

Курбан Омаров и Ксения Бородина бывшие супруги Фотоколлаж: Instagram @zimamoskow/@borodylia
Курбан Омаров и Ксения Бородина бывшие супруги Фотоколлаж: Instagram @zimamoskow/@borodylia

 

Курбан Омаров и Ксения Бородина разъехались около месяца назад. СМИ обсуждают развод супругов после шести лет брака. Телеведущая записала на видео огромные букеты цветов, которые получила от поклонника.

«Я просто в шоке», — заявила Бородина подписчикам.

На полу в гостинной Ксении красовались девять корзин с пионами белого и розового цвета. Девушка не упускает шанса дать мужчинам за собой поухаживать после развода. Ранее Бородина сообщила, что не нуждается в поддержке аудитории, намекнув, что переживает развод спокойно.

В подтверждение своих слов телеведущая провела вечер вторника в караоке с подругами, где танцевала и развлекалась. Экс-супруг Бородиной отдыхает с сыном за границей и открытым текстом пишет, что устал от внимания фанаток.

Ксения Бородина на вечеринке и её презент от поклонника Фотоколлаж: Instagram @borodylia

 

«Девушки! Вы чего? Я вам тут серьёзные вещи рассказываю, а вы мне про глаза пишите. Чуть серьёзней будьте!», — заявил бизнесмен.

Напомним, что Курбан Омаров является обладателем глубокого взгляда и голубых глаз.

Несмотря на развод после длительного брака, Бородина продолжает ходить на работу и обсуждать насущные темы в жизни участников «Дома-2». Её коллега по цеху Ольга Бузова не осталась в проекте после переноса его на другой канал. Сейчас Бузова и Антон Бо участвуют в новом шоу, которое снимается в Африке. Помимо них в программе заявлены Анна Хилькевич и Стас Ярушин.


Ольга Добротворская

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