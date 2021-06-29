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Страдающая ожирением Саша Черно заявила, что её бесят полные женщины

Вчера, 16:30

В прямом эфире Instagram девушка порассуждала о вкусах.

Похудевшая Саша Черно на телестройке Фото: Instagram @sasha_cherno_official
Похудевшая Саша Черно на телестройке Фото: Instagram @sasha_cherno_official

 

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Саша Черно резко набрала в весе. Об этом свидетельствуют многочисленные фото молодой мамы. На днях Саша вышла на связь с подписчиками и рассказала, что её бесят полные женщины.

Одна из подписчиц Черно в её прямом эфире заявила: «жирные бабы раздражают». Экс-участница «Дом-2» подхватила эту идею и начала рассуждать:

«Правда! Я клянусь вам! У меня после родов сильно изменились вкусы и я поняла, что девчонки худые красивые», — заявила Черно.

За время участия в проекте Саша похудела на 6 кг — сидела на безбелковой диете, как и многие участники «Дом-2». Вес колебался в пределах 156 кг. После родов девушка поправилась ещё больше. Диета и ограничения для неё даются крайне тяжело и она болезненно переживает критику в адрес своей фигуры.

Саша Черно рассуждает о полных девушках Фото: Telegram @dom2_mario
Саша Черно рассуждает о полных девушках Фото: Telegram @dom2_mario

 

Подписчики предложили Саше Черно выход — пойти на операцию по резекции желудка. Алла Пугачёва, Елена Степаненко и Ирина Агибалова прошли через процедуру ради фигуры. Бывшая участница телестройки опасается идти на рискованный шаг из-за слишком большого веса. Велика вероятность осложнений от наркоза.

Саша Черно и Иосиф Оганесян воспитывают сына Стефана, которому в этом году исполнится один год. За это время девушка предпринимала попытки восстановить фигуру, но они оказались тщетными. 19 мая Черно заявила, что снова садится на диету. Она считает, что ей очень повезло с мужем, ведь он терпит эмоциональные срывы жены и помогает ей с ребёнком.


Ольга Добротворская

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