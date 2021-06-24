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Ольга Бузова приняла ухаживания пиар-директора Cosmopolitan

Чт 24 июня 2021, 14:45:37

Ник Мартынов оказывал певице знаки внимания на фестивале «ЖАРА» 2021.

Ольга Бузова и Ник Мартынов Фотоколлаж: Владтайм

 

Молодой человек не спускал глаз с телеведущей на выступлении, обмахивал её полотенцем и вручил букет красных роз.

«I love you, Nick», — заключила певица в разговоре с пиар-директором Cosmopolitan Ником Мартыновым.

Бузова и Антон Бо прибыли на фестиваль «ЖАРА» 2021, где певица выступила с новой песней. Старания исполнительницы не были напрасны — на неё «положил глаз» Ник из «Космополитан». В Stories с вечеринки ухаживания мужчины были заметны всем присутствующим.

Ольга с радостью приняла ухаживания Мартынова. Шикарный букет после выступления вскрыл серьёзные намерения парня. Тем более, что тот ни на шаг не отходит от певицы после концерта.

Кадры с мероприятия пиар-агент телеканала «Пятница» подписала «Ник Мартынов и его Бузова», намекая на большее, чем просто дружбу.

Певица, в отличие от потенциального кавалера, вряд ли рассчитывает на нечто серьёзное. Совсем недавно Бузова со скандалом рассталась с рэпером Давой, с которым состояла в отношениях больше года. После размолвки с возлюбленной Манукян занял её место в шоу «Дом-2» и планирует стать новым героем реалити «Холостяк».

Девушке тяжело вновь поверить мужчинам, о чём она не раз писала в «Инстаграм». Старые обиды усугубил недавний инцидент: неделю назад она получила порцию унижений от сильного пола. Телеведущий Дмитрий Губерниев унизил Ольгу в прямом эфире.

Ранее СМИ сообщили, что Бузова и Радий вместе. 29-летний хип-хоп исполнитель был замечен на отдыхе с телеведущей, где устраивал ей романтические сюрпризы и запускал в небо салют в её честь.


Ольга Добротворская

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