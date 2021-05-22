Раскрыта личность нового жениха Ольги Бузовой

Певица в Stories приоткрыла завесу тайны и «засветила» приметные кроссовки кавалера.

Ольга Бузова и рэпер Радий Фотоколлаж: Владтайм

Ольга Бузова уехала на заслуженный отдых, заехала в элитный отель и дала понять, что находится в компании потенциально бойфренда. Сначала многие подумали, что с Бузовой Антон Бо. Приметные мужские ботинки, стоящие на полке раскрыли личность нового жениха. И это опять рэпер. Некий Радий отправился в путешествие с Бузовой. На кадрах можно рассмотреть белые кроссовки с чёткими линиями на задниках. У рэпера Радия обувь такая же. Пара публикует фото из одинаковых локаций, но не отмечают друг друга.

Мужские кроссвки у Бузовой в Stories/Ботинки рэпера Радия у него в Instagram Фотоколлаж: Владтайм

Примечательно, что парень задаривает Ольгу невероятным вниманием. Сначала Бузова подлилась видео, где новый жених организовал ей шикарный сюрприз. Обложил пол свечами и розами, заказал шары в форме сердца и сделал на полу надпись «I am in love», что переводится как «я влюблён».

Далее, он привёл Ольгу в открытую местность. Девушка не подозревала о подарке. За спиной раскинулся красочный салют в её честь. Кажется, у влюбленных всё серьезно. Бузова также публиковала их совместный вечер и приготовление ужина с подписью: «Ужин на природе на веранде дома. Всё как я хотела» и любовные смайлики-сердечки.

Ольга Бузова и Радий в ресторане, vladtime.ru

В жизни Ольги наконец наступила белая полоса. Ранее певица со скандалом рассталась с рэпером Давой, после попадания в больницу фолловеры решили, что Бузова наркоманка. Артистка не обращает внимания на хейтеров и живёт так, как хочет сама.

Ольга Добротворская