Дина Саева нарастила вампирьи клыки

От редактора

Дина Саева нарастила вампирьи клыки

  Тиктокерша побывала на приёме у стоматолога и показала работу мастера после процедуры

Сюжеты:

Сын Маликова Марк от суррогатной мамы: кто родил, фото, возраст Надежда Бабкина и Евгений Гор воссоединились на концерте «Песни России» «У знакомого забрали обувь»: Дина Саева рассказала о поездке в Центральноафриканскую республику Павел Воля и Филипп Киркоров пошло пошутили про Билана и Лазарева Настя Ивлеева съехала от Элджея после слухов о разводе Екатерина Варнава и Александр Молочников заявили, что они просто друзья Юлия Коваль призналась, сколько поменяла мужчин в «Орле и Решке» Решетова показала обручальное кольцо после отдыха с Тимати Настя Ивлеева проигнорировала новую песню мужа Элджея Джиган с семьёй попали в шторм в открытом океане на Мальдивах Корпорация завидует творцу: Зак Снайдер пожаловался на непонимание со стороны Warner Bros "Лига справедливости" Зака Снайдера стал хитом благодаря внимаю к деталям
Главная страница | Шоу-Бизнес | Раскрыта личность нового жениха Ольги Бузовой

Раскрыта личность нового жениха Ольги Бузовой

Сб 22 мая 2021, 14:44:00

Певица в Stories приоткрыла завесу тайны и «засветила» приметные кроссовки кавалера.

Ольга Бузова и рэпер Радий Фотоколлаж: Владтайм

 

Ольга Бузова уехала на заслуженный отдых, заехала в элитный отель и дала понять, что находится в компании потенциально бойфренда. Сначала многие подумали, что с Бузовой Антон Бо. Приметные мужские ботинки, стоящие на полке раскрыли личность нового жениха. И это опять рэпер. Некий Радий отправился в путешествие с Бузовой. На кадрах можно рассмотреть белые кроссовки с чёткими линиями на задниках. У рэпера Радия обувь такая же. Пара публикует фото из одинаковых локаций, но не отмечают друг друга.

Мужские кроссвки у Бузовой в Stories/Ботинки рэпера Радия у него в Instagram Фотоколлаж: Владтайм

 

Примечательно, что парень задаривает Ольгу невероятным вниманием. Сначала Бузова подлилась видео, где новый жених организовал ей шикарный сюрприз. Обложил пол свечами и розами, заказал шары в форме сердца и сделал на полу надпись «I am in love», что переводится как «я влюблён».

Далее, он привёл Ольгу в открытую местность. Девушка не подозревала о подарке. За спиной раскинулся красочный салют в её честь. Кажется, у влюбленных всё серьезно. Бузова также публиковала их совместный вечер и приготовление ужина с подписью: «Ужин на природе на веранде дома. Всё как я хотела» и любовные смайлики-сердечки.

Ольга Бузова и Радий
Ольга Бузова и Радий в ресторане, vladtime.ru

 

В жизни Ольги наконец наступила белая полоса. Ранее певица со скандалом рассталась с рэпером Давой, после попадания в больницу фолловеры решили, что Бузова наркоманка. Артистка не обращает внимания на хейтеров и живёт так, как хочет сама.


Ольга Добротворская

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Настя Ивлеева проигнорировала новую песню мужа Элджея
Настя Ивлеева проигнорировала новую песню мужа Элджея

Анастасия подливает масло в огонь для слухов о разводе с рэпером.

Решетова показала обручальное кольцо после отдыха с Тимати
Решетова показала обручальное кольцо после отдыха с Тимати

Правдивость шоу «Холостяк» под большим вопросом.

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: [email protected]

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости