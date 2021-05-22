Раскрыта личность нового жениха Ольги Бузовой

Певица в Stories приоткрыла завесу тайны и «засветила» приметные кроссовки кавалера.
Ольга Бузова уехала на заслуженный отдых, заехала в элитный отель и дала понять, что находится в компании потенциально бойфренда. Сначала многие подумали, что с Бузовой Антон Бо. Приметные мужские ботинки, стоящие на полке раскрыли личность нового жениха. И это опять рэпер. Некий Радий отправился в путешествие с Бузовой. На кадрах можно рассмотреть белые кроссовки с чёткими линиями на задниках. У рэпера Радия обувь такая же. Пара публикует фото из одинаковых локаций, но не отмечают друг друга.
Примечательно, что парень задаривает Ольгу невероятным вниманием. Сначала Бузова подлилась видео, где новый жених организовал ей шикарный сюрприз. Обложил пол свечами и розами, заказал шары в форме сердца и сделал на полу надпись «I am in love», что переводится как «я влюблён».
Далее, он привёл Ольгу в открытую местность. Девушка не подозревала о подарке. За спиной раскинулся красочный салют в её честь. Кажется, у влюбленных всё серьезно. Бузова также публиковала их совместный вечер и приготовление ужина с подписью: «Ужин на природе на веранде дома. Всё как я хотела» и любовные смайлики-сердечки.
В жизни Ольги наконец наступила белая полоса. Ранее певица со скандалом рассталась с рэпером Давой, после попадания в больницу фолловеры решили, что Бузова наркоманка. Артистка не обращает внимания на хейтеров и живёт так, как хочет сама.