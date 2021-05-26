Надежда Бабкина и Евгений Гор воссоединились на концерте «Песни России»

Теперь фанаты спокойны, зная, что любимая пара избежала окончательного разрыва.

Надежда Бабкина с гражданским мужем. Коллаж: vladtime.ru

25 мая Надежда Бабкина выступила в Георгиевске на концерте-марафоне «Песни России». Неожиданно для всех зрителей на сцене появился Евгений Гор — гражданский муж певицы. Долгое время ходили слухи о расставании пары, а женщина всё отрицала. Надежда Бабкина и Евгений Гор воссоединились на сцене, после чего домыслы пользователей о разводе прекратились.

Отрывки из видео выступления Бабкиной и Гора. Коллаж: vladtime.ru

Поклонница Надежды опубликовала видео, на котором артистка танцевала с супругом. Влюблённые обнимались, держались за руки. На концерте они исполнили совместную песню «Почти как Боги». Даже со сцены видна связь Бабкиной и Гора. Нет никаких сомнений, что у супругов всё наладилось, даже если были проблемы. К слову, певица и бизнесмен так и не стали публиковать совместные фотографии. Судя по всему, избранникам надоело, что в сети постоянно делается акцент на их большую разницу в возрасте, и они решили беречь свое счастье.

Бабкина с молодым мужем в 2015-м. Фото: Instagram @evgeni_gor

Фестиваль «Песни России» прошёл уже в пятнадцатый раз — Бабкина выступила не только, как великая певица, но и как художественный руководитель. Сам концерт создан при помощи партии «Единая Россия» и благотворительного фонда «Народная певческая песня».