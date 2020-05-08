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Первый и незаменимый. Бабкина 17 лет скрывала от Гора чувства к другому мужчине?

Пт 8 мая 2020, 22:00:37

«Мы в жизни любим только раз, а после ищем лишь похожих…»

Эти строки написал Есенин, и они неоднократно подтверждались не только на полотне, но и в реальной жизни. Взять хотя бы Надежду Бабкину: с виду сильная и независимая женщина, звезда государственного уровня, но, несмотря на обиды и унижения, всю жизнь она возвращается к одному мужчине. Он первый и незаменимый. Евгений Гор, похоже, так и не смог заменить его в жизни артистки.

Первым мужем Бабкиной стал Владимир Евгеньевич Заседателев. Их связала музыка – он был барабанщиком и выступал в нескольких вокально-инструментальных коллективах. Именно Надежда первой «поймала» его в толпе и познакомилась. А затем – месяцы романтики, первая беременность и… горечь разочарования. По словам Надежды, он ей изменял даже во время беременности, но с ним она была почти 20 лет. Она терпела скандалы, ссоры, ревность к работе и ее успеху, и все равно первой на развод не подавала. Когда их сын попал в аварию, а затем впал в кому, она развелась, но не забыла экс-мужа. И то, Заседателев тайно вычеркнул Надежду из жизни, а о разводе и его новой свадьбе она узнала несколько позже.

В последний путь, в 2012 году, провожала его тоже она, договорилась, чтобы его похоронили рядом с родителями на Пятницком кладбище. Она всегда говорила, что сын любит отца, хотя по его поступкам так и не скажешь: Владимир ни разу не навестил сына в больнице. Даже после смерти она заявила, что «проглотила» все обиды на экс-возлюбленного.

Что это: огромное милосердие или единственная на всю жизнь любовь? В незарегистрированном браке с Евгением Гором Надежда уже 17 лет, но первый муж явно не забыт. Певица все это время скрывала от Гора чувства к другому мужчине? Нынешний избранник может быть просто хорошим человеком, но обычно после первой любви настолько сильные чувства возникнуть еще раз не могут.

Вероятно, свою любовь Бабкина пронесла через годы. Несмотря на все обиды, измены, она даже в конце его жизни сделала для него всё.



Марго Мирная

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