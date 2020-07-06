Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

Павел прозрачно намекнул, что даже не знаком со звездой «Папиных дочек».

Прилучный предложил всем, кто ждет от него скандальных романов, отписаться от его страницы @bugevuge в Instagram; Фото: @fan.bugevuge

Некоторое время назад в Telegram-каналах появились фото из Крыма, на которых якобы экс-супруг Агаты Муцениеце Павел Прилучный проводит время с новой пассией – звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. СМИ быстро подхватили данную информацию, даже не пытаясь убедиться в ее правдивости, хотя на снимках в женщине, стоящей спиной, сложно определить Карпович. После продолжительного молчания ясность решил внести сам Прилучный – он опроверг слухи о романе с Мирославой, намекнув, что не знает актрису лично.

«Никогда не судите предполагая, вы не знали и не знаете обо мне ни-че-го. И мне не важно, что вы обо мне думаете. Также новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми», - пишет Павел на своей странице в Instagram.

Также Прилучный посоветовал поклонникам следить за собственными жизнями, а не за его. Аккаунт в соцсети он не собирается превращать в филиал «Дома-2», но посвятит его важным объявлениям и собственным детям.

Павел расставил все точки над «i» в ситуации с Карпович, а лишний «хайп» ему не нужен; пост с аккаунта @bugevuge в Instagram





Ранее дала свой комментарий относительно приписываемого ей романа с Павлом и Карпович, но ее высказывание было менее однозначным. Актриса заявила, что оставляет ситуацию «без комментариев», ведь она «принципиально не рассказывает» о своей личной жизни. Естественно, такое высказывание породило только новые сплетни. Мирослава не могла не знать, что все обернется подобным образом – она могла, также как Павел, опровергнуть предположение о романе, но не сделала этого. Поведение Карпович в Cosmopolitan объяснили тем, что сама же актриса пытается вернуть себе популярность на скандале – якобы с ее подачи появились слухи и фото.

Карташов Тимур