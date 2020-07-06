Сериал «Великая» от Hulu продлен на второй сезон

От редактора

Сериал «Великая» от Hulu продлен на второй сезон

 В продолжении комедии будет 10 серий.

Александр Молочников опроверг слухи о романе с Варнавой

Мнение

Александр Молочников опроверг слухи о романе с Варнавой

Актер разрушил мифы о предполагаемом романе, но в сети до сих пор уверены, что он пытается утаить…

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

Мнение

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

 Павел прозрачно намекнул, что даже не знаком со звездой «Папиных дочек».

Сюжеты:

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович Гигантские скорпионы жили на территории Австралии во время палеозоя Елену Малышеву «засекли» на самолёте в Нью-Йорк Стресс из-за бега способствует лечению язвы желудка «Омолодившаяся» Алла Пугачёва восхитила поклонников Учёные ответили, почему люди боятся щекотки и не могут щекотать себя Ефремова обвинили в избиении и спаивании жен и любовниц Гормон стресса может замедлить старение Ольга Бузова полгода ходила без одного зуба, но решилась на операцию Психологические проблемы подростков – последствие расстройства сна в младенчестве Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером Лекарство от Альцгеймера предотвратит тромбы при ожирении и диабете II типа
Главная страница | Шоу-Бизнес | Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

Сегодня, 20:15

Павел прозрачно намекнул, что даже не знаком со звездой «Папиных дочек».

Прилучный предложил всем, кто ждет от него скандальных романов, отписаться от его страницы @bugevuge в Instagram; Фото: @fan.bugevuge

Прилучный предложил всем, кто ждет от него скандальных романов, отписаться от его страницы @bugevuge в Instagram; Фото: @fan.bugevuge

 Некоторое время назад в Telegram-каналах появились фото из Крыма, на которых якобы экс-супруг Агаты Муцениеце Павел Прилучный проводит время с новой пассией – звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. СМИ быстро подхватили данную информацию, даже не пытаясь убедиться в ее правдивости, хотя на снимках в женщине, стоящей спиной, сложно определить Карпович. После продолжительного молчания ясность решил внести сам Прилучный – он опроверг слухи о романе с Мирославой, намекнув, что не знает актрису лично.

«Никогда не судите предполагая, вы не знали и не знаете обо мне ни-че-го. И мне не важно, что вы обо мне думаете. Также новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми», - пишет Павел на своей странице в Instagram.

Также Прилучный посоветовал поклонникам следить за собственными жизнями, а не за его. Аккаунт в соцсети он не собирается превращать в филиал «Дома-2», но посвятит его важным объявлениям и собственным детям.

Павел расставил все точки над «i» в ситуации с Карпович, а лишний «хайп» ему не нужен; пост с аккаунта @bugevuge в Instagram

Павел расставил все точки над «i» в ситуации с Карпович, а лишний «хайп» ему не нужен; пост с аккаунта @bugevuge в Instagram


 Ранее дала свой комментарий относительно приписываемого ей романа с Павлом и Карпович, но ее высказывание было менее однозначным. Актриса заявила, что оставляет ситуацию «без комментариев», ведь она «принципиально не рассказывает» о своей личной жизни. Естественно, такое высказывание породило только новые сплетни. Мирослава не могла не знать, что все обернется подобным образом – она могла, также как Павел, опровергнуть предположение о романе, но не сделала этого. Поведение Карпович в Cosmopolitan объяснили тем, что сама же актриса пытается вернуть себе популярность на скандале – якобы с ее подачи появились слухи и фото.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Мирослава Карпович отреагировала на слухи о романе с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович отреагировала на слухи о романе с Павлом Прилучным

После сплетен об отношениях актеров на девушку обрушилась волна негатива.

Александр Молочников опроверг слухи о романе с Варнавой
Александр Молочников опроверг слухи о романе с Варнавой

Актер разрушил мифы о предполагаемом романе, но в сети до сих пор уверены, что он пытается утаить правду.

Накануне развода Гагарина проводит время с другим мужчиной
Накануне развода Гагарина проводит время с другим мужчиной

Поклонники узнали в незнакомце музыканта ChinKong.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости