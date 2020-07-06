Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

Павел прозрачно намекнул, что даже не знаком со звездой «Папиных дочек».
Некоторое время назад в Telegram-каналах появились фото из Крыма, на которых якобы экс-супруг Агаты Муцениеце Павел Прилучный проводит время с новой пассией – звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. СМИ быстро подхватили данную информацию, даже не пытаясь убедиться в ее правдивости, хотя на снимках в женщине, стоящей спиной, сложно определить Карпович. После продолжительного молчания ясность решил внести сам Прилучный – он опроверг слухи о романе с Мирославой, намекнув, что не знает актрису лично.
Также Прилучный посоветовал поклонникам следить за собственными жизнями, а не за его. Аккаунт в соцсети он не собирается превращать в филиал «Дома-2», но посвятит его важным объявлениям и собственным детям.
Ранее дала свой комментарий относительно приписываемого ей романа с Павлом и Карпович, но ее высказывание было менее однозначным. Актриса заявила, что оставляет ситуацию «без комментариев», ведь она «принципиально не рассказывает» о своей личной жизни. Естественно, такое высказывание породило только новые сплетни. Мирослава не могла не знать, что все обернется подобным образом – она могла, также как Павел, опровергнуть предположение о романе, но не сделала этого. Поведение Карпович в Cosmopolitan объяснили тем, что сама же актриса пытается вернуть себе популярность на скандале – якобы с ее подачи появились слухи и фото.