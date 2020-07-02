Пригожин сравнил артистов в России с крепостными

Продюсер сравнил шоу-бизнес с лицемерным сообществом врунов за глаза.

Фото: Instagram prigozhin_iosif

В интервью изданию «Современник» Йосиф Пригожин сравнил работу артистов в России с крепостными. Продюсер рассказал, что на государственных мероприятиях они выступают совершенно бесплатно.

«Когда про нас говорят, что мы получаем большие деньги за участие в правительственных концертах, — это ложь!»

Выступления на многих фестивалях, конкурсах также не оплачивается. Пригожин считает, что отношение к артистам было бы лучше, если бы все последовали примеру Шнурова и Пугачевой, заявивших, что «халявы не будет».

После того, как продюсер во время эпидемии Covid-19 попросил помощи у государства и рассказал о бедственном положении артистов, на него обрушился шквал критики. Юрий Куклачев, Иван Охлобыстин и другие известные люди, резко прокомментировали его слова в СМИ, но при разговоре с Пригожиным все это опровергли.

«Послушайте, шоу-бизнес — это лицемерное сообщество, вруны за глаза», — считает продюсер.

Также Пригожин предложил создать специальный фонд, для помощи артистам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Продюсер готов его возглавить и работать бесплатно.

Кира Соколова