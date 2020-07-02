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Сябитова назвала 4 этапа, как узнать мужчину

Сегодня, 14:13

Женщинам сваха советует не раскрываться сразу, а подождать следующего шага в отношениях.

Роза сябитова рассказала, как узнать возлюбленного. Фото: Instagram syabitova_roza
Сябитова и безымянный любовник. Фото: Instagram syabitova_roza

 

Роза Сябитова в своем Instagram поведала поклонницам о том, как определить, что мужчина относится к женщине несерьезно. Сегодня же она решила продолжить тему отношений и назвала 4 этапа, как узнать мужчину.

Сваха заявила, для того, чтобы полюбить мужчину, необходимо его сначала узнать. Чтобы понять мотивы мужчины и узнать, что он за человек, Роза советует собрать о нем достоверную информацию.

Первым этапом Сябитова выделила, что необходимо слушать любимого больше, чем говорить.

«Причем важно слышать, о чем вам говорят, и не менее важно уметь задавать умные вопросы», - подчеркивает Роза.

Не менее важным сваха назвала второй этап - проявление интереса к рассказам мужчины.

«Запоминайте, что он вам говорит, чтобы потом проанализировать его ответы», - говорит Сябитова.

Женщина советует не критиковать и не высмеивать возлюбленного во время беседы – третий этап.

«И не совершайте главную ошибку! Находясь под впечатлением от мужчины на раннем этапе знакомства, вам захочется поделиться с ним самыми сокровенными мыслями. Не спешите, еще не время раскрываться.», - озвучила Роза последний, четвертый этап.

Кристина Матвеева

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