Сябитова назвала 4 этапа, как узнать мужчину

Женщинам сваха советует не раскрываться сразу, а подождать следующего шага в отношениях.
Роза Сябитова в своем Instagram поведала поклонницам о том, как определить, что мужчина относится к женщине несерьезно. Сегодня же она решила продолжить тему отношений и назвала 4 этапа, как узнать мужчину.
Сваха заявила, для того, чтобы полюбить мужчину, необходимо его сначала узнать. Чтобы понять мотивы мужчины и узнать, что он за человек, Роза советует собрать о нем достоверную информацию.
Первым этапом Сябитова выделила, что необходимо слушать любимого больше, чем говорить.
Не менее важным сваха назвала второй этап - проявление интереса к рассказам мужчины.
Женщина советует не критиковать и не высмеивать возлюбленного во время беседы – третий этап.