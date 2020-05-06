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Главная страница | Шоу-Бизнес | Два сына – пустое место! Юрий Стоянов исключит «неудачных» детей из завещания?

Два сына – пустое место! Юрий Стоянов исключит «неудачных» детей из завещания?

Ср 6 мая 2020, 06:30:30

Звезда «Городка» купается в славе, а вот о двух наследниках от первого брака и думать не собирается.

 Мало кто знает, но Юрий не так счастлив и беззаботен, как кажется. У комика было немало романов, но первый брак оказался самым печальным. Два сына, которых звезде «Городка» подарила Ольга Синельченко, сейчас для Юрия — пустое место. Годы идут, пора думать о старости — Стоянов легко исключит «неудачных» детей из завещания.

После развода первая жена комика сменила сыновьям фамилии и даже отчества. Дети оказались не против… Юрий не особо горевал. Слава, деньги, успех — зачем ему двое кровиночек от «неудачного» брака? И зачем они ему сейчас? Конечно, ведь у Юрия есть дочь, а сыновья даже не поздравляют его с праздниками.

В своих интервью он даже говорить не хочет о детях из прошлого. Завещание у Стоянова явно будет состоять не из одного пункта: доходы с «Городка», ряд проектов и свежее прибыльное шоу «100янов».

Только третья жена сделала его счастливым и подарила ребенка, который ее любит — зачем делить их наследство с теми, кто и знать не хотел об отце…

Печально, что ошибки родителей портят жизнь детям. Еще печальнее, что детские обиды навсегда остаются в сердцах уже взрослых мужчин, которые не могут простить отца. Но куда хуже, когда тот самый отец мстит детям, не пытаясь исправить ошибки.


Ольга Ливанова

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