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Дочь Сергея Бодрова впервые выступила в роли ведущей

Сегодня, 11:47

Ольга провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало»

люди

zerkalo.space и olyabodrova

Дочь Сергея Бодрова Ольга впервые выступила в роли ведущей на церемонии закрытия кинофестиваля «Зеркало» вместе с Юрием Колокольниковым. В качестве ведущей девушку пригласил ее дед — президент фестиваля Сергей Владимирович Бодров, режиссер фильма «Монгол». Впервые мероприятие прошло в онлайн формате из-за эпидемии Covid-19.

«Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким», — рассказывает актриса.

Ольга сравнила кинофестиваль с волшебством, к которому чудом смогла прикоснуться.

Фраза: «Искусство побеждает скорбь», имеет для юной актрисы и ее профессии огромное значение, она считает, что нужно дарить людям радость и этим делать их счастливее. Важно выходить на сцену и чувствовать обмен энергией со зрителем и это поможет сделать себя лучше.

Ольга любит танцевать, пишет стихи, с легкостью прошла конкурсы в МХТ им Чехова, в театральный институт им. Щепкина и ГИТИС, выбрала ГИТИС. Первая роль юной актрисы была в короткометражке сокурсника. Недавно снялась в эпизоде фильма «Калашников», сейчас получила роль в новом проекте Данилы Козловского «Камора». Бодрова участвует в постановках Академии Русского театра и очень любит свою профессию.


Кира Соколова

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