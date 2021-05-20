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Китайский клон Land Cruiser окажется в два раза дешевле оригинала

Чт 20 мая 2021, 15:48:51

Авто получит V8, от которого отказались в новых «Крузаках».

Hengtian L4600. Фото: Hengtian

В Сети появились свежие подробности о китайском рамном внедорожнике Hengtian L4600. Автомобиль является копией знаменитого Toyota Land Cruiser и готовится к выходу на рынок Поднебесной к концу 2021 года.

Стоимость новинки составит 42 тысяч долларов, что эквивалентно 3 млн рублей. Интересно, что оригинальный «Ленд Крузер 200» стоит в КНР два раза дороже — ценник на японский внедорожник начинается с отметки в 80 тыс. долларов (5,9 млн рублей).

Под капотом Hengtian L4600 расположится бензиновый мотор V8 объёмом 4,6 литра и мощностью 286 лошадиные силы. Пару ему составит безальтернативная автоматическая коробка передач, приводящая в движение все колёса.

Экстерьер «китайца» нагло скопирован с Toyota Land Cruiser 200, хотя имеются и элементы дизайна Prado 150. В салоне покупателей порадуют кожаная обивка, деревянные вставки и большой сенсорный экран системы мультимедиа.

Интерьер Hengtian L4600. Фото: Hengtian

Напомним, Hengtian L4600 был разработан ещё в 2016 году. Через четыре года в Сети появились первые фотографии модели, но до серийного производства тогда так и не дошло. Наконец, недавно стало известно, что клон «Крузака» всё-таки поступит в продажу.


Юлия Романова

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