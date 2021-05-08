Toyota Land Cruiser 300 в спортивной GR-версии показан на первом рендере

«Заряженный» внедорожник выйдет в 2022 году.

Toyota Land Cruiser 300 GR. Рендер: CarBuzz

В начале 2021 года стало известно, что «Крузак» нового поколения получит спортивное исполнение GR. Доработкой автомобиля займутся специалисты из подразделения Toyota Gazoo Racing. Недавно слитые в Сеть фотографии Land Cruiser 300 позволили независимым дизайнерам представить визуализацию «заряженного» авто.

Японский рамный внедорожник в спецверсии GR обзаведётся более мощным двигателем, перенастроенными трансмиссией и шасси. Также такой Toyota Land Cruiser 300 получит блокировки переднего и заднего дифференциалов, новые тормоза, большие шины, но уменьшенные колёсные диски. Изменения затронут и внешний вид «Крузака».

По теме: Всё о Toyota LC 200: Цена, содержание в 2021 году, характеристики, комплектации «Крузак» — полноразмерный рамный внедорожник с мощными двигателями и постоянным полным приводом. За свою 70-летнюю историю он эволюционировал из спартанского покорителя офф-роуда в изящный... Представленный на рендере автомобиль обладает агрессивной, но не такой массивной решеткой, как у обычного LC 300. Дизайнеры внедрили дополнительные воздухозаборники, изменили дизайн корпусов зеркал и колёс, а также добавили спортивные акценты. Красные элементы экстерьера подчёркивают спортивный характер машины, а фирменные шильдики Gazoo Racing украшают радиаторную решётку и передние крылья.

Подробностей о мощности мотора спортивной версии пока нет. Обычный Toyota Land Cruiser 300 будет оснащаться 3,5-литровым твин-турбо бензиновым двигателем V6 и 3,3-литровым турбодизелем. Появления на рынке «Трёхсотки» в исполнении GR стоит ожидать не ранее 2022 года. Аналогичную версию получит новый Prado 180.

Юлия Романова