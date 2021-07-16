«Что значит не смогла?»: Андрей Черкасов признался, что жене «пришлось» худеть после родов

Ведущий «Дома-2» в истории Instagram рассказал, что любой ценой готов был помочь «вернуть форму своей куколке». После родов Кристина немного потеряла форму, но, как она указала в соцсетях, «лишний вес остался в роддоме».

Андрей Черкасов с женой Кристиной, vladtime.ru





После родов ей «пришлось» худеть под чутким руководством мужа. Новоиспечённая мама заверяет, что не использовала никаких добавок и средств для похудения. Только спорт и правильное питание.

Кристина Ослина и Андрей Черкасов познакомились на проекте в феврале 2017 года. Ослина поначалу не уделяла внимания ухаживаниям со стороны Андрея. Под её прицелом оказался Иван Барзиков, но с ним у девушки ничего не вышло. Затем Кристина начала строить отношения с Никитой Кузнецовым, но ей быстро надоела непостоянность Никиты. Спустя пару месяцев, Ослина неожиданно покинула проект.

Как оказалось позже, этому уходу содействовал Андрей Черкасов, тогда ещё её будущий муж. Их роман быстро закрутился, и всё дошло до ЗАГСа и медового месяца в Египте. И уже в декабре 2019 года Кристина объявила на своей страничке Инстаграма, что пара ждёт первенца. Но помимо тех, кто разделял радость новоиспеченной семьи, были и хейтеры. Самые активные из них не могли не заметить, что после родов у девушки появился животик, ведь она «во время беременности кушала, что хотела». Многие поговаривали, что Андрей не захочет теперь быть с толстушкой.

Но она довольно быстро избавилась от живота уже через 5 дней после выписки из роддома. И тут не обошлось без конфузов. Особо хитрые пользователи начали распространять продукцию для похудения якобы от самой Кристины Черкасовой. Но Ослина быстро расставила все точки над и своим постом, где в видео продемонстрировала свою фигуру спустя неделю после родов и рассказала, что такие быстрые результаты достигнуты благодаря «спорту, вакууму и генетике». В том же видео девушка опровергла всю информацию о средствах для похудения, заявив, что «на её страницах ничего не публикуется» о продукции для коррекции фигуры.

Андрей Черкасов с беременной женой Кристиной Ослиной, Дом-2





А вчера, в своей соцсети Черкасов отвечал на вопросы о семье. На вопрос: Если бы Кристина после родов поправилась и не смогла бы похудеть, как отнеслись бы? Андрей ответил:

«Что значит не смогла? Толстушечки мои. Кисули не надо себя оправдывать и жалеть. Поправились? Понимаю. Но это временно. И зависит от вас. Обратились бы к диетологам, нутрициологам. Фитнес тренерам. Но вместе вернули бы форму моей куколке».

Так же он признался, что помогает Кристине делить пополам ночи с малышом, поскольку работа на «Доме-2» это позволяет. Андрей признался, что у них был кризис в отношениях после родов. Пара «высказала всё, что можно было и нельзя» друг другу и выяснила «а есть ли любовь?». Может ли кризис отношений быть связан с тем, что Кристина могла остаться без модельных 90/60/90, остаётся загадкой. Хотя, Андрей не раз акцентировал внимание на важности похудения своей супруги и что готов был обратиться за помощью к профессионалам.

Кристина Ослина после похудения, комментарий Андрея Черкасова, vladtime.ru





А как стоит реагировать поклонникам на слова Андрея в его историях Инстаграма? Ведущий шоу ответил так, будто бы он не готов принять свою жену, если она потеряет свою модельную фигуру. Ситуация очень похожа на скандал стендап-комика Ивана Абрамова с женой, когда он заявил, что «за её дополнительные килограммы он будет к ней относиться хуже». Также же ведущий заявил, что все «толстушечки» сами несут ответственность за свой лишний вес и что не стоит «себя оправдывать и жалеть». Хотя его супруга акцентировала внимание на том, что именно генетика помогла с похудением.

Получается, что шоумен открыто заявляет, что толстушки сами виноваты, что у них плохая генетика. Фанатом остаётся лишь догадываться, действительно ли кризис в отношениях закончился и у супругов есть любовь? И что было бы, если бы даже вместе не вернули форму жене?

Оксана Рубанская