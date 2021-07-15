Дарья Повереннова перевела Нагиеву деньги за фото обнажённого торса

Звезда «Бригады» попросила коллегу вернуть кэшбек за транзакцию.

Фото: Нагиев и Повереннова. Источник: Владтайм

Недавно Дмитрий Нагиев в буквально смысле попросил у подписчиков финансовой поддержки. На размещённом фото шоумен стоит посреди моря с обнажённым торсом. По мнению Дмитрия, любоваться его фигурой лучше по предварительной оплате. Артист всерьёз разместил номер своей банковской карты, а её подлинность отметили подписчики. Не осталась в стороне и коллега Дмитрия Нагиева, звезда сериала «Бригада» Дарья Повереннова. Она написала, что сделала перевод, указав, какой картой оплачивала:

«Перевела! Картой МИР. А кэшбек будет?», — написала актриса в комментариях.

Правда, сам ведущий никак не отреагировал на подарок.

К своеобразному флешмобу присоединилась другая коллега по цеху Дмитрия — Лиза Моряк. Девушка снималась вместе со звездой «Первого канала» в «Нагиев на карантине 2». Перед тем, как побаловать народного любимчика платежом, предусмотрительно переспросила о достоверности данных карты. В обсуждениях фолловеры заверили артистку, что номер реальный. Не все фанаты поддержали затею Дмитрия, указав на его заработки. Нашлись и те, кто также оставлял свои данные для личных нужд — кто на ипотеку, кто для кутежа. Впрочем, подавляющее большинство комментаторов оценили креатив Нагиева и даже попросились к нему в копирайтеры.

Напомним, что личную жизнь Дмитрий Нагиев тщательно скрывает после развода с радиоведущей Алисой Шер. От первого брака у него есть сын Кирилл Нагиев, который так же снимается в кино. О личной жизни Нагиева сейчас известно поверхностно: по расследованиям СМИ, Нагиев в отношениях с Натальей Коваленко и Анной Спектор. У каждой женщины есть по ребёнку, которые поклонники приписывают Дмитрию.

Ангелина Каминская