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Женатый актёр Роман Курцын о девушках: «Люблю пухляшек»

Вчера, 11:30

Стройность для секс-символа не самое главное в женщине.

Артист театра и кино Роман Курцын известен своим талантом и импозантной внешностью. Особую популярность он завоевал после выхода на экраны сериала «Фитнес», а скандальную после фильма «Крым».

Наверняка для фанатов станет неожиданной новость о том, что женатый уже много лет на Анне Назаровой Роман любит пухленьких девушек, и на стандартные параметры красоты не обращает никакого внимания.

В этом актёр признался в одном из своих последних интервью. У пары подрастает 9-летний сын, но не смотря на это Курцын остается самым востребованным мужчиной среди слабой половины россиянок.

По словам Романа, он всегда был в центре женского внимания: девушки активно писали ему, названивали, некоторые даже воровали бельё своего кумира. Что касается самого Романа, у него есть определённые предпочтения и типаж девушек, которые ему по душе. Актёр утверждает, что главное для него в девушке — это позитив и активная жизненная позиция.


«Я никогда не любил худышек и модельную внешность тоже не люблю. Высокие и худые девчонки — это не про меня. Мне нравятся дамы с формами, спортивные и позитивные. Люблю пухляшек», — поделился Роман своими предпочтениями.

Спортивный человек, в понимании Романа Курцына — это вовсе не значит, накаченный, с идеальными формами. Так что, даже если у девушки есть лишний вес, это не говорит о её форме, ведь главное — уметь владеть своим телом. Именно это, по мнению Романа, привлекает мужчин.

В остальном актёр не предъявляет особых требований к внешности своей потенциальной избранницы.

Актёр рассказал, что со своими фанатками любит тренироваться, купаться в бассейне и разных водоёмах и всегда открыт для такого неформального общения. Таким образом, поклонницы всегда знают, где они могут найти своего любимого актёра и пообщаться с ним. Так как сам Роман ведёт активный образ жизни, он очень уважает девушек, разделяющих его убеждения.


Возможно, после интервью Романа многие девушки, имеющие комплексы относительно внешности, пересмотрят своё отношение к себе и станут более уверенными в своей привлекательности, ведь главное — не внешность, а гармоничное развитие личности. Внешне все люди разные, самое главное — принимать свои достоинства и недостатки и работать над собой в плане физического и духовного развития.


Оксана Рубанская

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