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Алёна Венум показала романтический полёт с мужем Дэрилом Туфекчи

Вчера, 09:11

Блогеры пролетели над достопримечательностями Киева, оставив дочь с няней.

Фото: Венум и Дёрил Туфекчи. Источник: Владтайм

 

Украинская блогерша Алёна Венум добавила на свою страницу в ТикТок видео с супругом Дэрилом Туфекчи. На нём девушка пожелала испытать подписчикам те же эмоции, что и она.

Алёна показала романтический полёт с мужем Дэрилом Туфекчи над Киевом. Влюблённые провели время вдвоём, предприимчиво оставив дочь с няней. Блогеры облетели основные достопримечательности, обменивались поцелуями.

«Желаю всем испытать эти эмоции», — подписала Венум.
Фото: Алёна Венум показала романтический полёт с супругом. Источник: Владтайм

 

Недавно Венум и Туфекчи вернулись с отдыха. Блогеры посетили Мальдивы, после чего вернулись в столицу Украины. Там Венум пригласили на фестиваль музыки Atlas Weekend, где ей предоставили VIP-пропуск. Девушка пыталась остаться инкогнито, но фото и подпись выдали её с потрохами.

Фото: Алёна Венум на Мальдивах с мужем, на фестивале в Киеве (справа). Источник: Владтайм

 

Привычно Венум ведёт активный образ жизни: задействует в блогерской деятельности супруга, активно сотрудничает с тиктокерами, занимается ресторанным бизнесом. После родов активно восстанавливает прежнюю фигуру, занимается большим теннисом и йогой.

Напомним, Алёна Венум — популярный влогер из Кременчуга. Прославилась роликами с мэйкап-тьюториал, в частности на «Дневники вампира». Также снимала жизненные скетчи на тему «Типы людей» с целью увеличить охват фолловеров. С «Аквамэном» у звезды Сети — второй брак. Первым мужем был украинский музыкант Руслан Кузнецов. В союзе с Туфекчи родилась дочь Скайлер, появление которой увеличило количество поклонников женщины.


Ангелина Каминская

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