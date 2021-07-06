Всё о состоянии певицы Максим: Последние новости, заявление представителей, шансы на жизнь

На 6-е июля врачи оценивают здоровье артистки как стабильно тяжёлое.

Марина Максимовна (Амбросимова) Фото: Instagram @maksimartist

Марина Амбросимова (наст. имя МакSим) — известная российская певица, которая прославилась в 2006-м, выпустив первый музыкальный альбом «Трудный возраст». 16 июня Максим попала в больницу с поражением лёгких. Сейчас состояние девушки оценивают как стабильно тяжёлое.

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Госпитализация, в какой больнице Максим

14 июня МакSим выступала в Казани. Зрители, присутствовавшие на концерте, заявили — солистка снова появилась на сцене в алкогольном опьянении, а выводить её из зала пришлось охранникам. Представители связались с журналистами и опровергли информацию о злоупотреблении спиртным. Максим опубликовала Stories Instagram с градусником, где её температура повысилась до отметки 39,8.

Фото певицы Максим из реанимации Фото: Instagram @maksimartist

Спустя сутки решила объясниться — поделилась кадрами из больничной палаты. Максим рассказала, что вышла на сцену с температурой 39. Девушка сдала несколько тестов на коронавирус, но они показали отрицательный результат. Симптомы ОРВИ начала чувствовать ещё 11 июня, но предпочла не отменять мероприятия из-за обычной простуды. Диагноз оказался куда кошмарнее — пневмония с поражением лёгких 40 процентов.

Поклонников интересуют вопрос — в какой больнице находится Максим. Девушку забрали в Клиническую больницу «МЕДСИ» в Отрадном в инфекционное отделение. Знаменитости тщательно охраняют свою частную жизнь. Родственникам не хочется, чтобы возле палаты дежурили папарацци с фотоаппаратами. Один из тестов на COVID Марина сдавала в московской лаборатории «Литех».

История болезни

Ситуация заметно ухудшилась после госпитализации. Директор сообщила, что Максим подключили к аппарату ИВЛ.

«Да, на данный момент её ввели в медикаментозный сон. ИВЛ это не приговор, это метод лечения. Врачи тоже настроены хорошо, она крепкая, осложнений быть не должно», — заявил пиар-директор.

Через неделю поражение лёгких Амбросимовой достигло 80%. 27 июня девушку перевели на ЭКМО. Это способ временного поддержания функций лёгких и сердца для лечения тяжелобольных пациентов.

Артистку давно преследует череда несчастий Фото: Instagram @maksimartist

Директор слегла с коронавирусом незадолго после Максим. Маргарита Соколова призвала фанатов не обрывать ей телефон, потому что она сама находится в тяжёлой болезни. Девушка посоветовала неравнодушным подписчикам следить за сообщениями пиар-агента Амбросимовой.

Череда несчастий вокруг Максимом не унималась. Недавно погиб режиссёр клипов Максим Вадим Шатров от такой же болезни. Мужчина вёл блог в социальной сети Facebook, где описывал свои последние дни.

Судьбу автора хита «Знаешь ли ты» нелегко назвать счастливой. Чёрные полосы преследуют её на протяжении всей жизни. Так, в апреле 2019 года она попала в страшную аварию, получила множественные травмы, два месяца не могла ходить и поправилась на 15 кг. Новый шрам в районе брови певица заработала в ДТП.

Певица Максим вышла в свет после аварии Фото: sharij.net

Абросимова потеряла ребёнка и у неё произошёл срыв. Топила горе в алкоголе — тогда в сети бурно обсуждались загулы певицы. В программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Марина рассказала, что спасло годовое лечение в специализированном центре, куда её отправил молодой человек. Проблемы с печенью возникли именно из-за этого.

Интернет ежеминутно пополняется ложными новостями о состоянии здоровья певицы. Официальная группа составила список фейковых новостей. Налоговая не блокировала счета певицы, как пишет сайт rg.ru. Максим не делала прививку от коронавируса. Сбор средств на лечение также не имеет к ней никакого отношения.

Слухи о состоянии здоровья Максим СМИ распространяют по сети Фото: Instagram @maksimartist

Примечательно, что один YouTube-блогер сделал певице расклад на картах ещё в 2019-м. Рассказал, что её ждёт серьёзная болезнь и не факт, что Максим сможет выкарабкаться.

Последние новости от представителей

Официальное сообщество певицы «ВКонтакте» сообщило о последних новостях. Дела Максим неизменны — улучшений и ухудшений нет.

Невролог исполнительницы — Рамиль Артюшев. Их подозревали в любовной связи.

Максим не лежит в VIP-палате и на её лечение не уходят миллионы, как сообщают репортёры.

Палату больной посетил её духовник Лука Степанов. СМИ игумен сообщил, что вокалистка находится в сознании. Общественность подумала, что Максимова пришла в себя, но это не так.

Певица Максим в программе «Судьба человека» Фото: Instagram @maksimartist

Пиар-директор Яна Богушевская прокомментировала слухи:

«Ставить под сомнение заявление священника Луки я не имею права. Наоборот, возможно он чувствует, так как с ней у него очень тесная связь на духовном уровне. Что касается Марины — она по-прежнему находится на аппарате ИВЛ».

5 июля певице провели компьютерную томографию лёгких. Очаги воспаления не уменьшились, а стали плотнее. Появились новые образования.

Прогнозы врачей

Пульмонолог Вячеслав Овечкин 1 июля заявил телеканалу «Звезда», что шансы на восстановление у Максим малы.

Пиар-менеджер уверяет, что врачи дают положительные прогнозы на течение болезни певицы. При погружении в кому Максим не была в предобмороке и не чувствовала себя плохо. За час до этого Богушевская общалась с исполнительницей и та показалась ей позитивной.

Обозреватель Красовский в программе «Прямой эфир» заявил:

«Вот у вас программа называется состояние МакSим: между жизнью и смертью. Будем честны: я прочитал, что МакSим уже поддерживается аппаратом ЭКМО. А выживаемость — порядка 2%. С вероятностью в 98% МакSим умрёт».

Представители певицы просят поклонников молиться за её здоровье Фото: Instagram @maksimartist

После слов Антона в сети началась настоящая война. Поклонники Марины яро защищали её и говорили, что он не имеет образования, чтобы так высказываться.

Состояние певицы Максим на сегодня остаётся крайне тяжёлым. Представители артистки призывают поклонников не унывать и молиться за неё.

Ольга Добротворская