Анна Ковальчук: «Стала самостоятельной благодаря старшему брату»

Актриса росла в традиционных канонах семейных ценностей. Все знают актрису Анну Ковальчук по одной из главных ролей в фильме «Тайны следствия». Анна предстаёт перед своим зрителем женственной, красивой и, в то же время, сильной женщиной с мощным внутренним стержнем.

Анна Ковальчук в сериале Тайны следствия





Недавно Ковальчук дала интервью программе «Мой герой» и рассказала о том, кто повлиял на становление её характера. Анна росла с родителями и старшим братом. Родители часто оставляли малышку Аню на старшего сына, пока трудились: бабушки находились далеко, а нанять няню не было возможности. Анна вспоминает, что брат часто заставлял её делать уборку по дому, готовить ему бутерброды и выполнять другие домашние дела. Когда сестра отказывалась делать что-либо для брата, тот приводил свои аргументы: «Не хочешь принести мне бутерброд? А представь, что ты когда-нибудь вырастешь, пойдёшь в школу, тебя будут обижать, а я не заступлюсь — ты ведь в своё время не захотела мне помочь».

Маленькой Ане нечего было возразить, и та принималась помогать брату и делать всё, что тот скажет. В интервью Анна призналась, что благодарна своему брату за такое воспитание, ведь, как она выразилась, благодаря такому подходу она стала «настоящей женщиной». «Я могу приготовить любое блюдо, убрать в доме, сделать любую женскую работу — всему этому меня научил мой брат!» — с гордостью поделилась с телеведущей Анна.

Как считает актриса, такой подход старшего брата сделал её самостоятельной и ответственной с ранних лет. Стоит отметить, что подобное поведение — чистой воды психологическая манипуляция, к которым не следует прибегать в воспитании детей. Вероятно, Анне повезло, и она выросла самостоятельной и сильной личностью. Но навряд ли такие качества, сформировавшиеся в её сознании — это заслуга старшего брата.

Люди, которых воспитывали методом манипуляций, часто вырастают хитрыми, изворотливыми, применяя в общении с окружающими все те же методы, что практиковали взрослые с ними. В ряде случаев такие дети вырастают во взрослых, которые могут попасть в абьюзивные отношения по привычке подчиняться партнёру и поддаваться на любые провокации с его стороны. Конечно, каждый сам решает, что является нормой в отношениях с близкими людьми, а что неприемлемо.

Но пример Анны определённо заставляет задуматься о том, какими должны быть взаимоотношения между братьями и сёстрами в семье.