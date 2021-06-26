14-летняя Дочь Глюкозы выпустила песню «Балабол» с нецензурной бранью

Лидия пытается стать знаменитой певицей с 2019 года.

Лидия Чистякова и певица Глюкоза Фото: Instagram @glukozamusic

В официальном Instagram-аккаунте дочери Глюкозы появилась запись о премьере новой песни. Девушка написала трек про романтические отношения, где неудавшийся возлюбленный назван нецензурным словом.

Песня «Балабол» подходит под все стандарты нынешней молодежи. Исполнительницу сравнивают с Валей Карнавал и прочими тиктокерами. Трек 14-летней дочери Глюкозы повествует о недостойном парне, который попался на пути Лидии Чистяковой.

«Мы бы говорили с тобой ночью о любви / О любви мне говоришь не ты / Мы бы праздновали с тобой даты — это факт / Но оказалось ты полный м***», — заключает дочь Глюкозы.

Треки подростка не пользуются популярностью на музыкальных платформах, хотя фолловеры заявляют, что Лидия «переплюнула» мать по вокальным данным.

Лидия Чистякова публикует своё творчество в отдельном аккаунте Фото: Instagram @lidus_music

Дочь Глюкозы и Александра Чистякова имеет неординарную внешность, часто перекрашивает волосы, коротко стрижётся и делает экстремально длинные ногти. В личном Instagram-аккаунте девушка не публикует записи с концертов, релизы песен и выступления. Подписчики Лидии подозревают, что юная Чистякова не в восторге от занятий творчеством и ей приходится исполнять молодёжные песни «из под палки» по указке родителей.

Как бы то ни было, Лидия нашла свою аудиторию в лице блогера Джарахова, который пишет ей подбадривающие комментарии под фотографиями. Девушку поддерживают мама и папа, а также их звёздные друзья.

Ольга Добротворская