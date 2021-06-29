«Не боевик, а комедия»: Критики неоднозначно оценили сюжетную линию «Форсажа 9»

Некоторым фанатам даже понравилась смена жанра франшизы.
«Если сдать в гардероб режим „придирчивый зритель“, то на экране возможно разглядеть вполне достойную комедию, где на серьезных щах два человека летят на авто в космос», — пишут на платформе «КиноПоиск».
По мнению многих поклонников «Форсажа», сюжет девятого фильма довольно незамысловатый, шутки глупые, но смешные, а гонки выглядят нереалистично, но захватывающе. Критики придерживаются мнения, что «Форсаж 9» теряет хватку, становясь сюром. Фанаты отмечают, что фильм смотрится легко, есть моменты, над которыми можно от души посмеяться, но воспринимать франшизу серьёзно не стоит:
Часть критиков считает, что-то, что «Форсаж» превратился из боевика в юмористический фильм, отнюдь не означает, что он стал хуже. Напомним, девятая часть рассказывает о том, что объявился изгнанный брат Доминика Торетто, который стал настоящим злодеем и решил захватить мир. Доминик вместе со своей командой стремиться остановить родственника, но на пути встречается множество препятствий. В франшизе присутствует множество спецэффектов, выглядящими фантастическими.
Вин Дизель уже объявил о том, что в 2023 году выйдет последний «Форсаж» и даже намекнул на то, что в новой части примет участие дочь погибшего Пола Уокера — Мидоу Рэйн Уокер. Быть может, девушка сможет вдохнуть жизнь в франшизу и вызовет тёплые чувства у зрителей своей причастностью к фильму, сделавшим её отца звездой.