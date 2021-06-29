«Не боевик, а комедия»: Критики неоднозначно оценили сюжетную линию «Форсажа 9»

Некоторым фанатам даже понравилась смена жанра франшизы.

«Если сдать в гардероб режим „придирчивый зритель“, то на экране возможно разглядеть вполне достойную комедию, где на серьезных щах два человека летят на авто в космос», — пишут на платформе «КиноПоиск».



Актёры и съёмочная группа «Форсажа 9». Коллаж: vladtime.ru

В мае 2021 года вышел фильм «Форсаж 9», который с нетерпением ждали поклонники. «Форсаж 8» презентовали 4 года назад, поэтому фанаты успели соскучиться по франшизе. Однако оказалось, что критики неоднозначно оценили сюжетную линию «Форсажа 9».

По мнению многих поклонников «Форсажа», сюжет девятого фильма довольно незамысловатый, шутки глупые, но смешные, а гонки выглядят нереалистично, но захватывающе. Критики придерживаются мнения, что «Форсаж 9» теряет хватку, становясь сюром. Фанаты отмечают, что фильм смотрится легко, есть моменты, над которыми можно от души посмеяться, но воспринимать франшизу серьёзно не стоит:

«Не боевик, а комедия. Переступив порог кинозала, оставьте надежду узреть что-то умное. Лучше запасайтесь колой и попкорном. С ними „Форсаж 9“ заходит на ура»

Часть критиков считает, что-то, что «Форсаж» превратился из боевика в юмористический фильм, отнюдь не означает, что он стал хуже. Напомним, девятая часть рассказывает о том, что объявился изгнанный брат Доминика Торетто, который стал настоящим злодеем и решил захватить мир. Доминик вместе со своей командой стремиться остановить родственника, но на пути встречается множество препятствий. В франшизе присутствует множество спецэффектов, выглядящими фантастическими.

Пол Уокер с дочерью и взрослая Мидоу Рэйн Уокер. Коллаж: vladtime.ru

По теме: Пол Уокер: Уход из жизни, мистические аварии актёра, факты о звезде «Форсажа» Знаменитость успела прожить недолгую, но насыщенную жизнь, обсуждаемую до сих пор. Вин Дизель уже объявил о том, что в 2023 году выйдет последний «Форсаж» и даже намекнул на то, что в новой части примет участие дочь погибшего Пола Уокера — Мидоу Рэйн Уокер. Быть может, девушка сможет вдохнуть жизнь в франшизу и вызовет тёплые чувства у зрителей своей причастностью к фильму, сделавшим её отца звездой.