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Меган Фокс посетила тайный концерт возлюбленного Machine Gun Kelly

Вт 22 июня 2021, 16:04:47

35-летняя актриса наблюдала за происходящим в компании с Кортни Кардашьян.

Фото: Меган Фокс и Кослон Бэйкер. Источник: Legion-media

 

Два дня назад в Калифорнии на Венис-Бич состоялся тайный концерт Колсона Бейкера, возлюбленного Меган Фокс. Поклонники Machine Gun Kelly узнали о времени выступления за полтора часа до начала в Twitter:

«Venice beach today rainbow lifeguard station 3pm», — написал музыкант.

Среди гостей мероприятия, которое проводилось на крыше одного из зданий, заметили Меган Фокс. Голливудская актриса не пропускает ни одного выступления эпатажного рокера. На этот раз брюнетка сидела рядом с сестрой Ким Кардашьян, которая встречается с барабанщиком и автором музыки Колсона Бэйкера. Пары тесно общаются между собой и даже ходят на совместные свидания.

Фото: Меган Фокс, Кортни Кардашьян и Кослон Бэйкер с дочкой. Источник: Legion-media

 

Для рок-концерта Меган Фокс выбрала необычный наряд: джинсы, дизайнерские босоножки со стразами, корсетный топ, «тигровую» сумку и тренч бежевого оттенка. По всей видимости, отстоять действие актрисе не удалось — на снимках заметно, что она вальяжно забросила ноги, сидя на крыше в компании подруги. Не менее экстравагантным был наряд и самого Колсона. Блондин выбрал пёстрый костюм в стиле tie-dye, грубые ботинки белого цвета и жемчужные бусы.

После концерта Меган и Machine Gun Kelly с его дочерью направились Санта-Монику, на ужин в ресторан.


Ангелина Каминская

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