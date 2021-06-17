Конфликт Крапивиной и Киркорова: В сети обсуждают, кто заставил продюсера Лободы покинуть шоубиз

Нателла потеряла свое продюсерское кресло.
Церемония Муз-Тв 2021 запустила разрушительный конфликт между Филиппом Киркоровым и продюсером Лободы — Нателлой Крапивиной. Причём разногласия были настолько сильными, что волевая Крапивина приняла решение раз и навсегда уйти из шоубиза.
Всё началось с безобидного перфоманса — Киркоров появился на мероприятии в сопровождении рэпера Давы. Мужчины приехали на белом кабриолете, облачившись в свадебные костюмы. Ни у кого не осталось сомнений, что эти двое изображают счастливых молодожёнов. Фотографией с мероприятия Дава поделился в своём Instagram, и возмущению публики не было предела, когда Нателла Крапивина оставила под фото следующий комментарий:
Филипп Бедросович на это заявление отреагировал крайне эмоционально — записал целое видео в Instagram, прямиком из Дубай.
В конце поп-король добавил, что он против любых проявлений дискриминации и, в частности, гомофобии. К тому же, дети Киркорова воспитываются в полноценной традиционной семье — где за воспитание отвечает не только отец, но и мать детей Киркорова Наталья.
В своём обращении Филипп обвинил Лободу и Крапивину в плагиате, сравнив выступление Лободы на Премии Муз-ТВ с давним перфомансом Бейонсе.
И, как ни странно, бумеранг сработал. В Instagram Крапивиной появился пост со словами:
Эта новость шокировала элиту, тем более, что Нателла сказала прямо «теперь я могу говорить все, что хочу и не навредить своему артисту».
«Как же так?! Не может быть! Я не верю!», — комментарий Эвелины Блёндас.
«И в шоу-бизнесе и без него — всегда с тобой. Ты о***тельно крутая баба», — поддержала подругу Ксения Собчак.
Крапивина также записала видео-ответ Киркорову.
Продюсер добавила, что кому-кому, а не Киркорову обвинять Лободу в плагиате.
Киркоров заставил Нателлу ответить за свои слова, или продюсер ушла из принципа — истинная причина, по которой она покинула шоу-бизнес, неизвестна. Многие подозревают Филиппа, ведь о его связях в Кремле можно слагать легенды.
Напомним, что одним из самых громких пиар-романов, придуманным Нателлой для своего артиста считают отношения Лободы и Тилля. Многие уверены, что рождение дочки Тильды так же повысили популярность украинской поп-дивы и вывели её в рейтинг самых высокооплачиваемых.