Конфликт Крапивиной и Киркорова: В сети обсуждают, кто заставил продюсера Лободы покинуть шоубиз

Нателла потеряла свое продюсерское кресло.

Церемония Муз-Тв 2021 запустила разрушительный конфликт между Филиппом Киркоровым и продюсером Лободы — Нателлой Крапивиной. Причём разногласия были настолько сильными, что волевая Крапивина приняла решение раз и навсегда уйти из шоубиза.

Филипп Киркоров и Нателла Крапивина, vladtime.ru

Всё началось с безобидного перфоманса — Киркоров появился на мероприятии в сопровождении рэпера Давы. Мужчины приехали на белом кабриолете, облачившись в свадебные костюмы. Ни у кого не осталось сомнений, что эти двое изображают счастливых молодожёнов. Фотографией с мероприятия Дава поделился в своём Instagram, и возмущению публики не было предела, когда Нателла Крапивина оставила под фото следующий комментарий:

«Паноптикум в чистом виде. Раньше таких расчленяли на шашлыки».

Филипп Бедросович на это заявление отреагировал крайне эмоционально — записал целое видео в Instagram, прямиком из Дубай.

«Девочки, где вы учились — я преподавал. Сегодня я оказался в потрясающем месте, и с высоты хорошо разглядываю суету. В вас столько агрессии, желчи и яда… Ох, как вам всем аукнется… Закон бумеранга никто не отменял! Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку», — прокричал в камеру Киркоров.

В конце поп-король добавил, что он против любых проявлений дискриминации и, в частности, гомофобии. К тому же, дети Киркорова воспитываются в полноценной традиционной семье — где за воспитание отвечает не только отец, но и мать детей Киркорова Наталья.

В своём обращении Филипп обвинил Лободу и Крапивину в плагиате, сравнив выступление Лободы на Премии Муз-ТВ с давним перфомансом Бейонсе.

И, как ни странно, бумеранг сработал. В Instagram Крапивиной появился пост со словами:

«Всё бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу».

Эта новость шокировала элиту, тем более, что Нателла сказала прямо «теперь я могу говорить все, что хочу и не навредить своему артисту».

«Как же так?! Не может быть! Я не верю!», — комментарий Эвелины Блёндас. «И в шоу-бизнесе и без него — всегда с тобой. Ты о***тельно крутая баба», — поддержала подругу Ксения Собчак.

Крапивина также записала видео-ответ Киркорову.

«Мой комментарий, с которого все началось, безусловно не самый корректный. Я им не горжусь. Но он был направлен не против геев, а адресован бесталанным паразитам, которых вы с завидной регулярностью привлекаете в вашу жизнь и демонстрируете их миру, пропагандируя, к сожалению, не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев», — высказалась Нателла.

Продюсер добавила, что кому-кому, а не Киркорову обвинять Лободу в плагиате.

Киркоров заставил Нателлу ответить за свои слова, или продюсер ушла из принципа — истинная причина, по которой она покинула шоу-бизнес, неизвестна. Многие подозревают Филиппа, ведь о его связях в Кремле можно слагать легенды.

Напомним, что одним из самых громких пиар-романов, придуманным Нателлой для своего артиста считают отношения Лободы и Тилля. Многие уверены, что рождение дочки Тильды так же повысили популярность украинской поп-дивы и вывели её в рейтинг самых высокооплачиваемых.

Оксана Рубанская